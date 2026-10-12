Netflix anuncia primer tráiler de Las Crónicas de Narnia: ¿cuándo saldrá el adelanto y qué novedades hay sobre la película?

Tráiler de Narnia: El sobrino del mago El primer tráiler de ‘Narnia: El sobrino del mago’, dirigida por Greta Gerwig, ya tiene fecha de lanzamiento.

Los mundos de fantasía más populares de la literatura se han abierto paso en la era moderna gracias a la influencia de las plataformas de streaming, siendo Narnia: El sobrino del mago una de las producciones más esperadas de Netflix, especialmente tras meses de incertidumbre y escasos detalles que rodean a la adaptación de Greta Gerwig, directora nominada al Oscar.

No obstante, la plataforma a cargo del arranque de estas nuevas adaptaciones cinematográficas de la obra de C. S. Lewis, finalmente anunció una fecha para el lanzamiento del primer tráiler de la ansiada película, a la vez que compartió con el público un nuevo póster que evoca la misticidad de las tierras narnianas.

Las Crónicas de Narnia de Netflix: ¿cuándo y a qué hora lanzarán el tráiler de la nueva película?

A cargo de la aclamada creatividad de Greta Gerwig, actriz, guionista y directora estadounidense reconocida por sus nominaciones al Oscar con proyectos como Barbie, Mujercitas y Lady Bird, Netflix lanzará próximamente Narnia: El sobrino del mago, una ambiciosa producción que alcanzó el presupuesto de 280 millones de dólares y pretende marcar el inicio de una nueva era de adaptaciones de Las Crónicas de Narnia.

Narnia: The Magician's Nephew. Trailer Tomorrow. https://t.co/4X758BYrp1 — Netflix (@netflix) October 12, 2026

Tras meses de incertidumbre respecto a esta nueva película basada en la primera novela de la saga de C.S. Lewis, Netflix adelantó que mañana 13 de octubre se liberará el primer tráiler a través de los canales oficiales de la plataforma en redes sociales.

Sin embargo, el servicio de streaming no especificó la hora en que el primer adelanto podría salir al mundo, por lo que internautas recomiendan mantener activas las notificaciones de las cuentas de Netflix en X o Instagram.

A la par de este anuncio, la plataforma también presentó un nuevo póster de Narnia: El sobrino del mago, en el cual puede vislumbrarse el contorno de Aslan —el emblemático león de la saga que será interpretado por la voz de Meryl Streep—, mientras en su centro aparece un caballo alado montado por los niños protagonistas de esta primera novela: Digory Kirke y Polly Plummer.

El caballo también será un personaje destacado de la historia, el originalmente mundano Strawberry que acompañará a los niños en su misión.

¿Dónde y en qué fecha se estrenará Narnia: El sobrino del mago de Greta Gerwig?

Netflix confirmó que Narnia: El sobrino del mago llegará a cines el 12 febrero de 2027, disponible en formato tradicional y IMAX, mientras que su estreno en la plataforma de streaming está programado para el 2 de abril del mismo año.

Además de Streep en el papel de la voz del místico león, el elenco de la nueva adaptación de Las Crónicas de Narnia incluye a figuras reconocidas de la industria de Hollywood, tales como Daniel Craig, Carey Mulligan y Emma Mackey en el reparto adulto.

Por otra parte, la actuación infantil estará liderada por David McKenna (Digory) y Beatrice Campbell (Polly).