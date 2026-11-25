Kevin Feige habla sobre Patrick Stewart en Doomsday El presidente de Marvel Studios compartió que Patrick Stewart dio un discurso en su último día en el set de Avengers: Doomsday.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y los directores de la ansiada entrega Avengers: Doomsday programada para el próximo mes, Joe y Anthony Russo, revelaron detalles sobre el personaje de Patrick Stewart en la película y compartieron cómo vivió el actor el rodaje, resaltando un emotivo discurso que dio en el que sería su último día en el set.

A pesar del entusiasmo que inundó las redes sociales luego del lanzamiento de un nuevo adelanto del magno crossover de súperheroes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), la pérdida reciente de Patrick Stewart se mantiene como un trago amargo entre fanáticos y fanáticas que crecieron con su interpretación del Profesor X por más de veinte años, papel que se convirtió en su última aparición en pantalla tras su fallecimiento en octubre.

Stewart sobrellevó su Alzheimer durante el rodaje de Doomsday: Feige y los Russo hablan del último día en el set del aclamado actor

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y los hermanos Russo, quienes dirigen Avengers: Doomsday, revelaron los desafíos que enfrentó Patrick Stewart durante el rodaje de la nueva película, resaltando su presencia como un actor de gran trayectoria y experiencia, cuyo esfuerzo logró impactar tanto al estudio como a sus compañeros actores y actrices que compartieron con el artista británico sus últimos momentos en el set.

“Era alguien que estaba enfrentando un desafío muy profundo a nivel de salud, y aun así se presentó y lo hizo. Que haya superado todo eso y ofrecido la actuación que ofreció en esa película, y la experiencia que nos brindó a todos como colaboradores, fue profundamente emotivo”, compartió Anthony Russo, quien detalló que los problemas de salud que Stewart ya enfrentaba debido a su diagnóstico de Alzheimer “eran evidentes” durante las grabaciones, sin embargo, el esfuerzo del actor mantuvo su interpretación impecable y representó una lección de impacto para los directores, el equipo técnico y el resto del elenco.

Por su parte, Kevin Feige compartió a Entertainment Weekly que Patrick Stewart realizó un emotivo discurso para el equipo tras finalizar su último día en el set de Doomsday.

“No sabíamos con certeza que sería su último día en un set, pero de alguna manera nos estaba dando a entender que pensaba que sí lo sería”, dijo el presidente de Marvel Studios, a lo que Anthony Russo añadió: “Todos teníamos presente que tal vez nunca lo volveríamos a ver en el set”.

De acuerdo con el medio estadounidense, a Stewart se le ofreció inicialmente volver como el Profesor X tanto a Doomsday como Secret Wars, sin embargo, el actor británico decidió participar sólo en la primera entrega de esta nueva fase del universo.

Marvel Studios prepara un homenaje a Patrick Stewart en Avengers: Doomsday

Inmortalizado en dos de las franquicias más influyentes de la cultura geek por personajes como el capitán Jean-Luc Picard de Star Trek y el icónico líder mutante Charles Xavier, también llamado Profesor X en las películas de acción real X-Men, Patrick Stewart se convirtió en uno de los actores más queridos de la industria, por lo que su partida a meses el estreno de Avengers: Doomsday representó un golpe duro para millones de fanáticos y fanáticas en el mundo.

Debido a ello, Kevin Feige confirmó que están buscando la mejor manera de rendir homenaje al aclamado actor en la nueva entrega, cuyo estreno marcará no sólo la última aparición de Stwart en la pantalla grande, sino su última interpretación de Xavier tras 26 años de ser el rostro del telépata más famoso del mundo.

“Ya terminamos de filmar esa película, y él hizo un trabajo increíble. Ahora estamos viendo cómo podemos crear algo que honre y respete a nuestro amigo”, expresó Feige.

A su vez, Joe Russo compartió detalles sobre la importancia del Profesor X en la cinta próxima a estrenarse, definiendo al personaje como “la conciencia de la película”.

“Tiene una escena preciosa con Ian McKellen, su mejor amigo. Es una escena muy emotiva sobre el perdón, y creo que resulta muy conmovedora”, dijo el director.