Murió Michael Giles a los 84 años ¿Qué se sabe del fallecimiento del baterista fundador de King Crimson?

Este miércoles, King Crimson ha anunciado que uno de sus fundadores, Michael Giles, ha fallecido a la edad de 84 años. Giles fue el baterista que cofundó esta banda al lado de Robert Fripp, Greg Lake, Ian McDonald y Peter Sinfield en 1968. Michael fue una parte fundamental para el sonido que caracterizó su primer álbum.

¿Qué se sabe del fallecimiento del baterista fundador de King Crimson?

La noticia fue dada a través de la página web de King Crimson; ahí comunicaron que Michael Giles falleció el pasado lunes 23 de noviembre a la edad de 84 años. Hasta el momento no se sabe más detalles sobre su muerte.

“Anunciamos con profunda tristeza el fallecimiento de Michael Giles, baterista visionario, compositor y cofundador de King Crimson, quien murió el lunes 23 de noviembre a los 84 años”, se lee en su portal.

También la banda aseguró que su extraordinaria imaginación rítmica, su sensibilidad musical y su enfoque altamente creativo de la batería fueron fundamentales para el sonido pionero de la banda, el cual se puede notar en su álbum debut de 1969, ‘In the Court of the Crimson King’.

Asimismo, en el comunicado expresan que Giles deja un extraordinario legado musical y aseguran que su valiosa contribución a la evolución de la música progresiva nunca será olvidada.

Por último, se lee que sus más profundas simpatías están con la familia de Michael, particularmente con sus cinco hijos, nietos y sus hermanos.

¿Quién era Michael Giles?

Michael Giles nació el 1 de marzo de 1942 en Winton, Bournemouth, e inició su carrera musical en la costa sur de Inglaterra. En 1967, junto a su hermano, Peter Giles, y Robert Fripp, formaron la banda Giles, Giles and Fripp. En 1968 lanzaron ‘The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp’, los fundamentos de lo que se convertiría más tarde en la banda King Crimson.

Giles participó en el álbum debut de King Crimson; sin embargo, él y su compañero Ian McDonald dejaron la banda en 1970, aunque Giles regresó para grabar el segundo álbum, “In the Wake of Poseidon”.

A lo largo de su vida, Michael Giles tuvo distintos proyectos musicales como solista o en colaboraciones; en 2002 fundó la banda 21st Century Schizoid Band, la cual contaba con la palpitación de miembros de King Crimson.