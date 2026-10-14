¿Laura Bozzo está hospitalizada en Acapulco? Reporte oficial de la conductora (@laurabozzo_of)

La noticia de la hospitalización de la conductora de televisión, Laura Bozzo, rápidamente causó preocupación en redes sociales, por lo que la conductora subió un comunicado agradeciendo las muestras de cariño.

De acuerdo a diversos reportes, Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia durante la noche del martes 13 de octubre en un hospital de Acapulco, Guerrero. La noticia difundida por varios medios de comunicación pronto circuló con distintas versiones, muchas de ellas indicando un estado de salud grave.

¿Laura Bozzo está hospitalizada en Acapulco?

Según los reportes, Laura Bozzo ingresó de emergencia en el Hospital General de Acapulco “El Quemado”, después de presentar deshidratación severa y una parálisis intestinal. También se ha informado que la conductora de televisión tuvo que someterse a una intervención quirúrgica debido a una úlcera duodenal.

La asistente de Laura Bozzo ha declarado que la conductora presentaba fuertes dolores en el abdomen, por lo que fue trasladada a un hospital, en el que el personal médico le detectó una úlcera duodenal; en consecuencia, tuvo que ser operada de manera inmediata.

El procedimiento al que se sometió la conductora peruana fue una cirugía abierta, así como la limpieza de la cavidad abdominal, la cual al finalizar fue reportada como exitosa, por lo que ahora Laura Bozzo solo permanecerá bajo observación médica para su recuperación.

¿Qué ha dicho Laura Bozzo sobre su estado de salud?

Ante los diversos rumores sobre su estado de salud y la preocupación de sus seguidores en redes sociales, la conductora de televisión, Laura Bozzo, ha publicado un post en Instagram en el que informa que se encuentra bien y que agradece todas las muestras de cariño del público, al que quiere tanto.

Además, mencionó estar tranquila con su familia y estar bajo el cuidado de los mejores doctores de Acapulco. También aprovechó la oportunidad para bromear y decir: “De esta momia no se libran”.