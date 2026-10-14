Aaron Paul dedica emotiva carta de despedida a RJ Mitte "Lamento mucho lo que estabas sufriendo, amigo" (@rjmitte / @aaronpaul)

La noticia del fallecimiento del actor RJ Mitte, el pasado lunes 12 de octubre, ha dejado a la industria del entretenimiento con una enorme pérdida, por lo que aquellos que conocieron al actor lo han homenajeado con distintos mensajes expresando su cariño; entre ellos, su compañero de la serie Breaking Bad, Aaron Paul.

Mitte fue principalmente conocido por su interpretación de Walter “Flynn” White Jr., el hijo de Walter White en la aclamada serie Breaking Bad. Los representantes de RJ Mitte han confirmado que el actor se quitó la vida en Brownsville, Texas.

La emotiva carta con la que Aaron Paul despidió a RJ Mitte

Mediante una publicación de Instagram, Aaron Paul se despidió de RJ Mitte, con un video del actor hablando sobre la salud mental y la importancia de cuidarla. En la descripción de la publicación, Aaron Paul le escribió una emotiva carta lamentando que Mitte estuviera sufriendo y deseando que él hubiera sabido de su dolor.

Aaron Paul lo recordó como una gran persona que siempre tenía una sonrisa en su cara, que tomaba cada desafío con confianza y gracia. Además, escribió el haberlo conocido como un adolescente y verlo crecer en un hermoso adulto que enfrentaba cada reto con la cabeza en alto.

También mencionó que la última vez que lo vio, lo llamó Superman, ya que le recordaba a él: Me recordabas a él porque siempre te guiabas con gentileza y fuerza. Era ciega”.

Por último, lamentó la pérdida de su amigo e hizo un llamado al cuidado de la salud mental y a todos aquellos que se sintieran perdidos o tristes, que recordaran que, a pesar de todo, hay mucha más belleza en el mundo como para ignorarla. Terminó su mensaje el cariño que le tenía tanto al actor como a toda su familia.