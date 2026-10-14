Mariana Ochoa en La Maraka: precios de boletos, horarios y artistas invitados

Concierto de Mariana Ochoa en La Maraka Foto: La Maraka

Luego de la controversial participación que tuvo en La Casa de los Famosos México, la actriz y cantante Mariana Ochoa está decidida a reconquistar al público en su faceta como solista en una presentación que tendrá lugar en La Maraka el próximo sábado 17 de octubre.

Después de obtener el primer lugar en el reality, ahora, la artista llevará su música al escenario con el llamado A La Goma Tour, una presentación que busca reunir distintos estilos musicales en una misma noche.

Si estás pensando en asistir, uno de los primeros detalles que debes conocer es cuánto cuestan los boletos y qué opciones hay para elegir tu lugar.

Mariana Ochoa es la nueva cuarta temporada de La Casa de los Famosos México Foto: La Crónica

¿Cuánto cuestan los boletos para Mariana Ochoa en La Maraka?

Los precios de las entradas varían según la zona del recinto. De acuerdo con la información publicada por La Maraka y retomada por Milenio, los costos van de 510 a mil 980 pesos mexicanos.

Esta es la lista de precios oficial:

Oro: mil 980 pesos.

mil 980 pesos. VIP: mil 560 pesos.

mil 560 pesos. Preferente: mil 250 pesos.

mil 250 pesos. General: mil 30 pesos.

mil 30 pesos. PA VIP: 925 pesos.

925 pesos. PA Vista Parcial: 510 pesos.

A estos montos se suma el estacionamiento, que tiene un costo adicional de 150 pesos. Por ello, conviene revisar las condiciones de compra y el total antes de completar la operación.

¿A qué hora empieza el concierto de Mariana Ochoa?

El espectáculo está programado para comenzar a las 21:30 horas del sábado 17 de octubre.

El acceso para quienes tengan boletos Oro y VIP está previsto a partir de las 19:45 horas, mientras que la entrada general comenzará a las 20:00 horas, de acuerdo con la información publicada sobre el evento.

Por lo que nuestra recomendación es que llegues con anticipación para evitar contratiempos y retrasos.

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¿Qué artistas estarán con Mariana Ochoa?

La presentación no estará dedicada exclusivamente a la cantante. El programa contempla la participación de la Sonora Dinamita de Lucho Argain, Andy Zuno, Jorge Guevara, María Bernal y Zeus Montiel.

Esta mezcla de estilos busca ofrecer una experiencia musical variada, con espacio tanto para los seguidores de Mariana Ochoa como para quienes disfrutan de otros géneros populares.

¿Dónde está La Maraka?

La Maraka se encuentra en la calle Mitla número 410, esquina con Eje 5 Sur Eugenia, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.