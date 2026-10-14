¿Qué es la peritonitis? La enfermedad relacionada con la hospitalización de Laura Bozzo

¿Laura Bozzo tiene peritonitis? Foto: IA

Hace apenas unas horas se difundió la noticia de que la conductora peruana Laura Bozzo fue ingresada de emergencia a un hospital ubicado en Acapulco, Guerrero. Dicha noticia generó preocupación entre sus seguidores. Las primeras versiones señalaron que la conductora peruana habría presentado complicaciones intestinales y una posible peritonitis, una afección que puede poner en riesgo la vida si no se atiende oportunamente.

De acuerdo con declaraciones de su representante a People en Español, Bozzo se encontraba estable y recibió atención médica tras una cirugía. Su equipo también desmintió las versiones que aseguraban que estaba intubada o en estado crítico. Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente que la presentadora haya sido diagnosticada con peritonitis.

Pero ¿qué es esta enfermedad, cuáles son sus síntomas y por qué requiere atención médica inmediata?

¿Qué es la peritonitis?

La peritonitis es la inflamación del peritoneo, una membrana delgada que recubre la parte interna del abdomen y cubre gran parte de los órganos de esa cavidad.

Puede aparecer por una infección o como consecuencia de problemas que permiten la entrada de bacterias al abdomen. Entre las causas se encuentran una perforación intestinal, la ruptura del apéndice, la perforación de una úlcera y ciertas complicaciones posteriores a una cirugía.

¿Cuáles son los síntomas de la peritonitis?

Los síntomas pueden variar dependiendo de la causa, pero las principales señales de alerta incluyen:

Dolor abdominal intenso o sensibilidad al tocar el abdomen.

Hinchazón o distensión abdominal.

Fiebre y escalofríos.

Náuseas y vómitos.

Dificultad para evacuar o expulsar gases.

Cansancio intenso y disminución de la cantidad de orina.

¿Por qué puede ser peligrosa la peritonitis?

El principal riesgo es que la infección se extienda y desencadene sepsis, una respuesta grave del organismo que puede provocar daño en distintos órganos.

Por esa razón, el diagnóstico y el tratamiento oportunos son fundamentales. Dependiendo de la causa, los médicos pueden recurrir a antibióticos, líquidos por vía intravenosa y cirugía para reparar una perforación o controlar el foco de infección.

¿Qué se sabe del estado de salud de Laura Bozzo?

Hasta el momento de escribir esta nota, Laura Bozzo sigue internada en Acapulco. Sin embargo, ni ella ni su equipo han desmentido la supuesta peritonitis como la causa principal de su hospitalización.

Se espera que en las próximas horas se tenga un reporte más detallado sobre su estado de salud.