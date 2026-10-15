Canal Once presentará documental sobre la historia de la salsa en México

La salsa se ha convertido en parte de la vida cotidiana de muchas personas en México, donde este género musical encontró un espacio en los barrios, los salones de baile y las calles. Para contar cómo llegó a formar parte de la cultura popular del país, Canal Once estrenará la miniserie documental Idilio: salsa y resistencia el próximo miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas.

La producción busca mostrar el recorrido de la salsa desde su llegada a México hasta su consolidación como un fenómeno popular que continúa vigente. A través de cuatro episodios, el documental presentará las historias de las personas y comunidades que han mantenido vivo este ritmo durante varias décadas.

De acuerdo con la información presentada por Canal Once, la salsa llegó a México mediante la migración, los discos y las voces del Caribe. Con el paso del tiempo, encontró seguidores que adoptaron este género, lo transformaron y lo incorporaron a sus actividades cotidianas, hasta convertirlo en una expresión cultural propia.

El documental no se centrará únicamente en los artistas reconocidos o en las canciones más famosas, sino que también dará espacio a quienes han contribuido a mantener esta música presente en diferentes lugares del país.

Entre ellos se encuentran los sonideros, quienes llevan la salsa a las calles y organizan encuentros musicales en los que las personas pueden reunirse para bailar y convivir. También participarán músicos, DJs, coleccionistas de discos y bailadores que, desde sus distintas actividades, han ayudado a conservar y difundir este género.La participación de estas personas permitirá conocer diferentes puntos de vista sobre la importancia de la salsa en la sociedad mexicana. Sus experiencias mostrarán cómo la música puede reunir a distintas generaciones y crear espacios de convivencia entre quienes comparten el gusto por el baile y los ritmos caribeños. Otro de los temas que abordará la miniserie es la relación entre la salsa y la identidad de las comunidades que la han hecho suya. A lo largo de los años, este género ha encontrado un lugar en espacios populares donde las personas no solamente escuchan música, sino que también construyen relaciones sociales y mantienen vivas distintas tradiciones.

En este sentido, Idilio: salsa y resistencia plantea que la salsa representa algo más que una forma de entretenimiento. También funciona como un medio de expresión, encuentro y libertad para quienes participan en su difusión y disfrutan de ella. Los cuatro episodios reconstruirán las distintas etapas de este proceso, desde la llegada del género al país hasta su establecimiento como parte de la cultura popular. Además, mostrarán los espacios y las comunidades que han contribuido a que continúe presente en la actualidad.

Con esta propuesta, Canal Once busca acercar al público a las historias que existen detrás de la música y reconocer el trabajo de quienes han mantenido vigente la salsa fuera de los grandes escenarios. El estreno de Idilio: salsa y resistencia será el miércoles 21 de octubre de 2026, a las 20:00 horas, a través de Canal Once.

La producción representa una oportunidad para conocer cómo un género musical procedente del Caribe encontró en México un público que lo adoptó y lo convirtió en parte de su vida cotidiana. A través de las voces de músicos, sonideros, DJs, coleccionistas y bailadores, la miniserie mostrará por qué la salsa continúa siendo un elemento de identidad, comunidad y expresión cultural.