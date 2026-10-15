Vitae Fest 2026: cartel, fecha y cómo ver GRATIS a Enjambre, Los Recoditos y otros artistas

La música volverá a tomar el Zócalo de la Ciudad de México con una combinación de rock, pop y regional mexicano. Vitae Fest 2026 confirmó parte del cartel que dará vida a su segunda edición, programada para el próximo domingo 8 de noviembre a las 17:00 horas.

El evento presentará cuatro propuestas que llevarán distintos estilos musicales a una de las plazas públicas más concurridas y emblemáticas del país.

El evento busca reunir a jóvenes y asistentes de distintas generaciones en una jornada donde la música será el punto de partida para compartir experiencias, descubrir sonidos y disfrutar de un espectáculo sin tener que pagar un boleto.

¿Qué artistas estarán en Vitae Fest 2026?

El cartel de Vitae Fest 2026 apuesta por la diversidad musical. En lugar de concentrarse en un solo género, el encuentro reunirá propuestas que van del rock alternativo al pop latino y la música regional mexicana.

Estos son los artistas confirmados hasta el momento:

Enjambre: la banda mexicana de rock alternativo, reconocida por sus melodías y letras que combinan nostalgia y energía

la banda mexicana de rock alternativo, reconocida por sus melodías y letras que combinan nostalgia y energía Banda Los Recoditos: una de las agrupaciones representativas de la música de banda, con un repertorio ligado al regional mexicano

una de las agrupaciones representativas de la música de banda, con un repertorio ligado al regional mexicano Mau y Ricky: el dúo venezolano de pop latino que ha construido su carrera con canciones de ritmo urbano y colaboraciones con otros artistas

el dúo venezolano de pop latino que ha construido su carrera con canciones de ritmo urbano y colaboraciones con otros artistas Alexander Acha: el cantante y compositor mexicano que suma una propuesta de pop romántico al festival

La mezcla promete diferentes ambientes musicales, ritmos bailables y el pop que todos aman en un mismo espacio. Para quienes disfrutan escuchar varios géneros, el festival plantea una alternativa para pasar la tarde en el Centro Histórico.

¿Cuándo y dónde será Vitae Fest 2026?

Si estás pensando en asistir, estos son los datos principales que debes considerar para organizar tu visita al festival.

Evento: Vitae Fest 2026.

Vitae Fest 2026. Fecha: domingo 8 de noviembre de 2026.

domingo 8 de noviembre de 2026. Hora: 17:00 horas.

17:00 horas. Lugar: Zócalo de la Ciudad de México.

Zócalo de la Ciudad de México. Entrada: libre y gratuita.

libre y gratuita. Artistas confirmados: Enjambre, Banda Los Recoditos, Mau y Ricky y Alexander Acha.

Un festival gratuito para disfrutar en el corazón de CDMX

Al tratarse de un espectáculo gratuito en un espacio público, resulta una gran opción para quienes buscan planes en la capital sin demasiado presupuesto. Sin embargo, conviene mantenerse al tanto de los anuncios oficiales para conocer posibles indicaciones de acceso, horarios de presentación y recomendaciones para los asistentes.

La segunda edición de Vitae Fest apuesta por convertir nuevamente el Zócalo capitalino en un punto de reunión para la música y la convivencia. Con artistas de diferentes estilos.

El encuentro busca atraer tanto a los seguidores de las agrupaciones confirmadas como a quienes simplemente quieren disfrutar de un concierto al aire libre.