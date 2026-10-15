Ben Affleck se une a la defensa de ‘Digger’ y advierte las consecuencias por su posible fracaso en taquilla

Digger Ben Affleck defiende la nueva película de Alejandro Iñárritu y Tom Cruise. (Warner Bros./Josh Horowitz)

Ben Affleck defendió a la película Digger de su críticos durante una entrevista. El actor señala que menospreciar un film como este lleva a Hollywood a tomar menos riesgos cinematográficos.

¿Qué dijo Ben Affleck sobre la recepción de Digger?

Digger, la película dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise, se ha convertido en uno de los ejes centrales en el discurso cinéfilo de este año. La película recibió reseñas extremadamente divididas entre la crítica. También trascendió que con un presupuesto de alrededor de 185 millones de dólares (más 100 millones de marketing) la cinta ha recaudado tan sólo 50 millones durante sus primeras dos semanas. Entre los factores que han llevado a que la película no cumpliera expectativas con las audiencias, se ha señalado el marketing como el principal error.

La película también destaca porque es histórica, puesto que se trató del último proyecto que Warner Bros. produjo y estrenó antes de su fusión con Paramount. Con ambos estudios entrando en una nueva etapa, el largometraje podría determinar la dirección que toman futuras producciones. Es por esto que se ha prestado tanta atención a su recepción crítica y dinero recaudado en taquilla.

El actor Ben Affleck —conocido por su trabajo en películas como Mente Indomable, Argo y Perdida— expresó su apoyo al film y calificó de bullying la manera en que algunas personas han hablado del proyecto. En una entrevista para el podcast “Happy Sad Confused with Josh Horowitz” para promocionar su próximo proyecto Animals, el actor, hablando sobre sus propios inicios como director, dijo con respecto a Digger que parece “todos quieren celebrar que es un fracaso como si fuera lo más emocionante que haya sucedido”.

“Esta es una película bastante ambiciosa e interesante hecha por personas interesantes y talentosas y todos quieren ponerse a contar cuánto dinero hizo, cuánto perdió o lo que sea, y para mí si castigas películas por tomar riesgo, ¿adivina qué te darán? Va a haber un montón de películas homogéneas de mierda. No puedes hacer algo interesante sin tomar un gran riesgo”, expresó el intérprete en la entrevista.

Affleck no es el único en expresar su apoyo a la ambiciosa película. El músico Neil Young, la actriz y activista Jane Fonda, el director Guillermo del Toro y Anne Hathaway han salido en semanas pasadas a defender el proyecto. Igualmente, fanáticos en plataformas como Letterboxd indican que el film podría ganarse un estatus de “película de culto” en próximos años a pesar de su recepción inicial.