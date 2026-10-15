RJ Mitte ¿Cuál fue la última película de RJ Mitte? Revelan que el actor de ‘Breaking Bad’ no logró ver el corte final del filme

La cinta independiente de Josh Webber, producción que marcó la última interpretación cinematográfica del actor estadounidense RJ Mitte, ha concluido oficialmente su etapa de postproducción.

Desafortunadamente, tras el fallecimiento del actor a los 34 años de edad, la estrella de Breaking Bad no logró presenciar la versión final del largometraje en el que participó.

¿Cuál fue la última película que grabó RJ Mitte y qué pasó con su producción?

El proyecto cinematográfico titulado Cassi, donde Mitte compartió créditos con la actriz Dove Cameron, concluyó su rodaje principal en 2023.

Sin embargo, diversos contratiempos e imprevistos en la producción retrasaron el proceso de edición y postproducción durante varios meses, impidiendo que el elenco observara el resultado definitivo a tiempo.

De acuerdo con las declaraciones del director y productor de la cinta, Josh Webber, Mitte únicamente tuvo la oportunidad de revisar el primer montaje del filme. La cinta de Cassi tiene previsto estrenarse a principios de 2027.

Webber calificó de “desgarrador” el hecho de que el actor no vaya a formar parte del estreno ni del circuito de promoción, destacando que el intérprete fue un pilar fundamental al respaldar constantemente al equipo técnico ante cada obstáculo del rodaje.

Asimismo, el realizador sostuvo que el trabajo de Mitte en la película ofrecía una actuación de primer nivel que le habría valido un amplio reconocimiento en Hollywood.

¿De qué falleció el actor RJ Mitte?

El fallecimiento de RJ Mitte ocurrió el pasado lunes 12 de octubre en su residencia ubicada en Brownsville, Texas. Al día siguiente, la representante del artista confirmó formalmente a los medios de comunicación que la causa del deceso fue un suicidio.

Mitte alcanzó el reconocimiento internacional al interpretar durante las cinco temporadas a Walter White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad, participando en 56 de los 62 episodios del drama televisivo.

Al igual que su personaje, el actor fue diagnosticado con parálisis cerebral infantil durante su infancia.

Al momento de su muerte, se encontraba promocionando el largometraje Talking to Strangers de Johnny Severin y mantenía proyectos en fase de preproducción.