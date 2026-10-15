Los Tigres del Norte “Somos más americanos que todititos los gringos”: Los Tigres del Norte lanzan mensaje en su concierto Tiny Desk (NPR Music)

Con un giro sorpresivo, pero profundamente esperado por sus seguidores, la agrupación mexicanoamericana Los Tigres del Norte estrenó su sesión musical en el prestigioso ciclo Tiny Desk de la radiodifusora estadounidense NPR (National Public Radio).

La presentación, lanzada este 15 de octubre, formó parte de “El Tiny”, la programación especial con la que el medio celebra la diversidad de la música latina en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

“Somos más americanos”: El reclamo histórico de Los Tigres del Norte en Washington

El icónico formato de conciertos íntimos desde las oficinas de NPR en Washington permitió a la banda originaria de Rosa Morada, Sinaloa, ofrecer una presentación semiacústica de cuatro de sus obras más representativas: “Somos Más Americanos”, “Golpes en el Corazón”, “Quiero Volar Contigo” y “La Puerta Negra”.

Durante la ejecución de “Somos Más Americanos”, el vocalista de la agrupación alzó la voz acerca de la identidad migrante y la memoria territorial de México:

“Nos compraron sin dinero las aguas del río Bravo y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron; el estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios y, aunque le duela al vecino, somos más americanos, somos más americanos que todititos los gringos”.

Más allá de una provocación, la interpretación de este tema ante una audiencia internacional funcionó como un pequeño recordatorio sobre la presencia de la cultura mexicana que persiste en territorio estadounidense y un manifiesto en defensa de los derechos de la comunidad hispana.

Concierto gratuito de Los Tigres del Norte en Aguascalientes

Casi a la par del lanzamiento de su sesión en NPR Music, la agrupación confirmó una presentación en vivo con acceso libre para el público mexicano.

Los Tigres del Norte se presentarán en Aguascalientes para encabezar los festejos por el 451 aniversario de la fundación de la ciudad.

El concierto gratuito se llevará a cabo a las 20:00 horas en la Exedra de la Plaza de la Patria, en el centro histórico de la capital hidrocalida, como parte de la cartelera cultural y familiar organizada para la conmemoración local.