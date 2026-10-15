Mötley Crüe celebra 45 años de Too Fast For Love con una edición de lujo

Mötley Crüe Too Fast For Love 45 aniversario Especial

Mötley Crüe celebrará los 45 años de Too Fast For Love, el álbum que marcó el inicio de su historia discográfica, con una edición especial de lujo que recupera parte del material más representativo de sus primeros años.

La colección está pensada para quienes siguen la trayectoria de la banda estadounidense y para los coleccionistas interesados en conocer cómo sonaba el grupo cuando comenzaba a abrirse paso en la escena del hard rock de Los Ángeles.

El paquete de aniversario incluirá distintas versiones del disco, grabaciones en vivo, maquetas de las primeras sesiones de estudio y objetos conmemorativos. Además, incluirá material que permite acercarse a una etapa temprana de Mötley Crüe, antes de que se consolidara como uno de los nombres reconocidos del rock de los años ochenta.

¿Qué incluirá la edición de aniversario de Too Fast For Love?

La caja de lujo de edición limitada reúne varios formatos y materiales de archivo. Entre sus principales componentes están la versión original de 1981 publicada por Leathür Records y la edición de Elektra Records de 1982, ambas remasterizadas en vinilo negro.

El lanzamiento también incorpora dos vinilos con grabaciones en vivo de las actuaciones de la banda en Perkins Palace en 1982, además de un LP dedicado a las primeras sesiones de estudio realizadas en marzo de 1981.

A esto se suman un libro de tapa dura de 100 páginas con fotografías poco comunes e inéditas de los inicios del grupo, una réplica del cassette de demos, una reproducción del sencillo de siete pulgadas, un póster y un libro con las letras de las canciones. La colección incluye también un CD con la versión de 1981 publicada por Leathür Records.

Para quienes buscan una pieza todavía más exclusiva, también habrá una versión ultralimitada de 250 copias numeradas a mano, disponible únicamente a través del Crüeseum.

El demo inédito que recupera los primeros días de la banda

Uno de los atractivos de la celebración es la recuperación de grabaciones de marzo de 1981. Entre ellas destaca Nobody Knows What It’s Like To Be Lonely, una canción presentada como demo inédito de aquella primera etapa.

El material permitirá a los fans volver a los comienzos del grupo y escuchar una parte de su proceso creativo antes de que su sonido llegara a una audiencia más global.

Además, la versión de Too Fast For Love publicada originalmente por Leathür Records estará disponible por primera vez en plataformas de streaming. Los fans interesados en adquirir esta versión de lujo podrán consultar las opciones de preventa y preguardado en el enlace oficial del lanzamiento.

¿Cómo nació Too Fast For Love?

La historia de Too Fast For Love comenzó en noviembre de 1981, cuando Mötley Crüe publicó de manera independiente una tirada inicial de apenas 900 LP bajo su propio sello, Leathür Records.

El álbum circuló inicialmente como un lanzamiento underground, impulsado por las presentaciones en vivo del grupo. Menos de seis meses después, la banda firmó con Elektra Records y preparó una nueva versión del disco, publicada en agosto de 1982 con una lista de canciones modificada y una mezcla remasterizada.

El sencillo Live Wire ayudó a ampliar el alcance del álbum. Su energía, la actitud punk y la estética glam rock contribuyeron a distinguir a Mötley Crüe dentro de la escena musical de Los Ángeles.

Con esta edición de aniversario, la banda vuelve sobre el material que dio forma a su identidad musical y ofrece a sus seguidores una colección que combina historia, grabaciones de archivo y objetos para conservar.

¿Cuándo sale la edición especial de Mötley Crüe?

La edición de lujo de Too Fast For Love llegará el 30 de octubre de 2026. El anuncio también contempla ediciones estándar en CD y LP, así como presentaciones físicas disponibles a través de distintos distribuidores.

Los formatos, la disponibilidad y las condiciones de compra pueden variar según la edición y el punto de venta. Por ello, quienes estén interesados en adquirir la caja de colección pueden revisar la información oficial de preventa antes del lanzamiento.