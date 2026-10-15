Vinculan a proceso a Mariana N responsable de Protección Civil del Axe Ceremonia 2025 donde murieron dos fotoperiodistas (Cuartoscuro)

María “N”, quien se desempeñó como responsable oficial del área de Protección Civil en el Festival AXE Ceremonia 2025, fue vinculada a proceso por la posible comisión del delito de homicidio culposo.

La resolución fue dictada por un juez de control de la Ciudad de México este jueves 15 de octubre, tras una audiencia que se extendió por más de 20 horas en relación con la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.

¿De qué se le acusa a María “N” y cuál es su situación legal?

Como encargada de Protección Civil durante el festival, María “N” tenía bajo su responsabilidad la supervisión y el cumplimiento de los planes de seguridad del recinto. Sin embargo, el 5 de abril de 2025, el colapso de una estructura decorativa dentro del Parque Bicentenario provocó el fallecimiento de ambos fotoperiodistas a causa de severas contusiones.

Durante esta primera fase procesal, iniciada año y medio después de la tragedia, el juez José Luis Palacios Fernández determinó la vinculación a proceso de la exfuncionaria, convirtiéndose en la única imputada que resolvió su situación jurídica de inmediato. Al tratarse de un delito de homicidio culposo, la ley no contempla la prisión preventiva oficiosa, por lo que enfrentará el proceso penal en libertad bajo la imposición de medidas cautelares.

¿Qué pasará con el resto de los implicados en la investigación?

Además de la vinculación dictada contra María “N”, el Ministerio Público imputó el mismo delito a siete personas físicas, entre socios, accionistas u operadores y a tres empresas vinculadas a la producción y operación eléctrica del evento (Operador Eléctrico, La Agencia de Socios y Un Producciones Creativas, pertenecientes al conglomerado Grupo ECO).

A diferencia de la responsable de Protección Civil, la defensa de las otras siete personas físicas y las tres empresas se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para definir si también son vinculadas a proceso se reanudará el próximo domingo.

Por su parte, la asesora jurídica de la familia de Miguel Ángel Rojas, la penalista Tábata Salas, confirmó que los retrasos procesales han quedado atrás para dar paso formal al juicio, mientras que las investigaciones sobre las firmas OCESA y Seguridad Lobo continúan en integración.