¿Por qué la nueva película de Narnia tuvo que volver a filmar algunas escenas? Reportan problemas tras las pruebas de audiencia

Obstáculos en la producción de Las Crónicas de Narnia de Netflix ‘Narnia: El sobrino del mago’ presentó obstáculos durante la producción, lo que atrasó su fecha de estreno inicial prevista para este noviembre 2026.

El anuncio de que Las Crónicas de Narnia volverían a la pantalla grande, proyecto impulsado por Netflix y a cargo de la dirección de Greta Gerwig, la opinión pública se ha mantenido dividida entre la audiencia fanática de las películas estrenadas durante la primera década de los 2000 y aquel sector aficionado a las novelas de C.S. Lewis, quienes desean una segunda oportunidad para que la saga sea adaptada con mayor fidelidad.

Tras el lanzamiento del tráiler de Narnia: El sobrino del mago la tarde del martes 13 de octubre, el debate entre el público volvió a encenderse y trajo a discusión los obstáculos que la película enfrentó durante su producción, señalando principalmente la reprogramación de rodajes adicionales por parte de Netflix ante la reacción “insatisfactoria” en la primera prueba de audiencia.

‘Narnia: El sobrino del mago’ tuvo que volver a filmar escenas: ¿por qué razón y cuáles fueron las consecuencias?

La nueva adaptación al cine del primer libro de la saga de C.S. Lewis que ayudó a definir la fantasía moderna, Narnia: El sobrino del mago, se ha convertido en una de las producciones más costosas de Netflix —con un presupuesto de aproximadamente 280 millones de dólares—, por lo que su éxito definirá el futuro de este místico mundo en la pantalla grande.

Ante tal expectativa, el proyecto a cargo de Greta Gerwig se ha mantenido bajo el escrutinio desde su anuncio y la presión tanto del público como de la compañía, situación que ha guiado al filme a pulir todos los detalles posibles que aseguren el recibimiento deseado de la audiencia.

Sin embargo, la primera presentación de Narnia: El sobrino del mago a finales de mayo 2026 en Paramus, Nueva Jersey, tuvo una reacción negativa entre el público seleccionado, el cual tuvo que presenciar dos horas de un montaje inacabado y efectos visuales incompletos. Las inquietudes expuestas por esta audiencia, señalaron al proyecto como un “verdadero problema”.

De acuerdo con un reporte publicado por World of Reel, el gigante de streaming ordenó volver a filmar algunas escenas durante agosto 2026; no obstante, las presuntas regrabaciones no fueron confirmadas por la compañía, tampoco se dio a conocer si se trataban de filmaciones completas o detalles específicos.

A Universe Begins. See how Narnia was created in Narnia: The Magician's Nephew, a film by Greta Gerwig - only in theaters February 12. https://t.co/jwxksCL0N7 — Netflix (@netflix) October 13, 2026

Además, se especuló que Netflix también apoyó a Gerwig en la sala de edición con un director o dos con experiencia en este rubro; “ambos contratados discretamente para ayudar a dar forma a la película”, según informó Jeff Sneider en el portal InSneider, reconocido por filtraciones.

Otra de las versiones que Sneider también señaló, fue que existían presuntas fricciones entre Gerwig y Dan Lin —presidente de la división de cine de Netflix—, lo que plantea dudas sobre si la directora y los ejecutivos del estudio están de acuerdo en el rumbo que ha tomado el montaje final. Esta información no ha sido confirmada por Netflix ni la cineasta.

Cual fuera la razón concreta, este primer obstáculo causó que Narnia: El sobrino del mago pospusiera su fecha inicial de estreno programada para este noviembre de 2026, anunciando que su lanzamiento llegaría hasta inicios del siguiente año.

Por su parte, el codirector ejecutivo Ted Sarandos —a quien Gerwig se acercó directamente para sugerirle iniciar su proyecto de Las Crónicas de Narnia con El sobrino del mago, primer libro de la saga—, parece confiar en el proyecto y reclutó a la nominada al Oscar tras escuchar sus ideas sobre una adaptación de dicha novela.

“Le dije a Ted que sólo sé hacer películas para la gran pantalla. Él me respondió: ‘Haz la película para la pantalla más grande y confía en el proceso’”, contó Gerwig a Variety.

¿Hay problemas con ‘Narnia: El sobrino del mago’ de Greta Gerwig actualmente?

Las especulaciones de presuntas regrabaciones y fricciones entre el equipo iniciaron en mayo de este año y persistieron hasta agosto, sin embargo, Narnia: El sobrino del mago no enfrenta ningún problema actual en cuanto a producción, diferencia creativa o algún otro posible retraso en la fecha de estreno.

Por el contrario, Seamus McGarvey —dos veces nominado al Oscar y quien cumple el rol de director de fotografía en el proyecto — reveló que recientemente había visto un primer montaje de la película con Gerwig en Londres, el cual tuvo lugar el 10 de julio de 2026 (un mes antes de las presuntas regrabaciones); de acuerdo con McGarvey, se sintió “completamente absorto” en lo que estaba viendo.

Gerwig, por su parte, es fanática de la saga de C.S. Lewis desde que era niña, afirmando que no sería la persona que es en la actualidad de no haber sido por Las Crónicas de Narnia, lo que incrementa su pasión y compromiso por el proyecto.

“Espero que rían. Espero que lloren. Espero que sientan que han vivido una aventura. Espero que cuando salgan del cine, quieran crear algo: una canción, un pastel, una pintura. Crear es un acto de esperanza”, expresó la directora.

Narnia: El sobrino del mago llegará a cines el 12 febrero de 2027, disponible en formato tradicional y IMAX, mientras que su estreno en la plataforma de streaming está programado para el 2 de abril del mismo año.