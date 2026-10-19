Guillermo del Toro, cineasta mexicano: "se entrega a la generación que viene un mundo en ruinas” (Edgar Negrete Lira)

Guillermo del Toro, cineasta mexicano y ganador del Premio de la Academia, rompió en llanto durante una conferencia por el 20 aniversario de su película, El laberinto del fauno, en la 24 edición del Festival Internacional del Cine en Morelia el pasado domingo 18 de octubre.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le otorgó la Medalla de la Filmoteca de la UNAM por su importante papel en el ámbito cinematográfico a nivel mundial.

¿Qué pasó en la conferencia del FICM?

El director de El Laberinto del fauno compartió su preocupación por la situación actual que enfrentan las nuevas generaciones ante la crisis actual se vive en todo el mundo, “una, dos o tres generaciones le fallaron completamente a esta generación”.

Destacan la manera en que se encuentra el mundo actualmente “se entrega a la generación que viene un mundo en ruinas, moral, social, espiritualmente desintegrado”, enfrentando también la falta de solidaridad y unión en la humanidad.

“Con amor todo puede funcionar” añadió el cineasta mexicano antes de romper en lágrimas.

Guillermo del Toro y Guadalajara

Relacionado a la postura que sostiene el cineasta, Guillermo cedió la palabra a un grupo de personas que se manifestaron debido al problema del agua que enfrenta Jalisco, otorgando un espacio para visibilizar la situación actual del lugar donde nació.

“Usualmente la gente dice que estos lugares no son espacios para hacer esto, pero no estoy de acuerdo, porque estos son los mejores lugares en los que se tiene que hacer esto. Si no es aquí, ¿dónde?”, comentó con relación a la protesta.

Manifestando que su apoyo se encuentra 100% con la causa.

🎥 Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el director mexicano Guillermo del Toro dio voz a las personas que lo acompañaron sobre la situación del agua que vive Jalisco.



Del Toro también respaldó el apoyo para reunir 200 mil firmas para… pic.twitter.com/00IPJIUSiu — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 19, 2026

Del Toro en redes sociales

Asimismo, Guillermo mantiene su red social X, anteriormente Twitter, no solo como promotora de sus proyectos sino también como un punto de apoyo y visualización de diferentes problemáticas en las cuales puede ayudar.

En días recientes, ayudó a las y los jóvenes que tuvieron problemas para conseguir entradas a la función de El laberinto del Fauno en la FICM.