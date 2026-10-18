U2 anuncia preventas para The Greatest Show on Earth World Tour 2027: fechas y cómo comprar boletos

U2 anuncia días de preventas para sus conciertos en México Foto: Cortesía OCESA

Los fans de U2 ya tienen fechas clave para prepararse para la venta de boletos de The Greatest Show on Earth World Tour 2027. La banda anunció un calendario de preventas que comenzará el lunes 19 de octubre de 2026, con una primera etapa exclusiva para suscriptores de U2.com, seguida por las ventas para tarjetahabientes Banamex, fans registrados y el público en general.

De acuerdo con la información oficial, todas las etapas de venta comenzarán a las 10:00 de la mañana, hora del centro de México. Por eso, quienes estén interesados en conseguir entradas deberán identificar qué modalidad les corresponde y revisar con anticipación los requisitos de acceso.

Flyer oficial The Greatest Show on Earth World Tour 2027 Foto: OCESA

¿Cuándo empiezan las preventas de U2 en México?

La venta de boletos para The Greatest Show on Earth World Tour 2027 se dividirá en cuatro etapas. Estas son las fechas y condiciones anunciadas:

Preventa U2.com: lunes 19 de octubre

La primera oportunidad para adquirir boletos estará disponible para los suscriptores de U2.com a partir de las 10:00 horas del lunes 19 de octubre de 2026. Esta etapa está dirigida exclusivamente a quienes cuentan con una suscripción a la plataforma oficial de la banda.

Preventa Banamex: miércoles 21 de octubre

Los tarjetahabientes Banamex tendrán una venta exclusiva el miércoles 21 de octubre, desde las 10:00 horas. Según el calendario, esta preventa se realizará durante un solo día a través de la red Ticketmaster.

Preventa para fans de U2: jueves 22 de octubre

La tercera etapa está programada para el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas. Para participar, es necesario registrarse previamente en el enlace habilitado para la preventa de fans.

El registro debe completarse antes del domingo 18 de octubre de 2026 a las 21:59 horas, tiempo del centro de México. La información señala que no se necesitan códigos de acceso: la participación estará vinculada a la cuenta registrada y cualquier persona que complete el proceso podrá unirse a la venta.

Además, U2 y Ticketmaster implementarán medidas adicionales de protección para intentar bloquear actividades fraudulentas y evitar registros malintencionados durante esta etapa.

Venta general: viernes 23 de octubre

Quienes no participen en las preventas podrán intentar comprar sus entradas durante la venta general, que comenzará el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10:00 horas a través de Ticketmaster México.

¿Cuándo serán los conciertos de U2 y cuánto costarán los boletos?

Mediante redes sociales, U2 ha anunciado las primeras tres paradas de su nueva gira “The Greatest Show On Earth World Tour 2027″. El tour iniciará en Latinoamérica con México encabezando las fechas.

De acuerdo al anuncio, U2 se presentará en México el 23 y 26 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros, mientras que las otras dos paradas en Latinoamérica serían en Sao Paulo el 10 y 12 de marzo, y en Buenos Aires el 23 y 25 de marzo. Los tres países contarán con Beck como invitado especial.

La gira será traída por Live Nation y marcará el regreso a los escenarios de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. Se espera que dentro de las próximas semanas se anuncien fechas para Norteamérica y Europa.