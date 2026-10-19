Saint Levant llegará al Lunario de CDMX con su AFANDI Nights World Tour en 2027

Saint Levant confirma concierto en el Lunario del Auditorio Nacional Foto: Redes Sociales

El cantante Saint Levant llegará a la Ciudad de México el próximo 2 de febrero de 2027 para presentar su propuesta musical en el Lunario del Auditorio Nacional, como parte de su nueva gira internacional, AFANDI Nights World Tour.

El concierto marcará una nueva oportunidad para que el público mexicano se acerque al universo musical de Marwan Abdelhamid, nombre real del artista, quien ha llamado la atención por combinar sonidos contemporáneos con elementos de la cultura y la identidad árabe.

La presentación estará vinculada con AFANDI, su nuevo álbum, un proyecto que explora la identidad, la nostalgia y la evolución de la música árabe desde una perspectiva personal y actual.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Saint Levant en México?

Saint Levant se presentará el 2 de febrero de 2027 en el Lunario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México. La preventa Banamex está programada para el martes 20 de octubre de 2026, a partir de las 11:00 horas.

Por el momento, el anuncio compartido en el presskit no especifica los precios de los boletos, el horario del concierto ni la fecha de venta general. Se recomienda consultar los canales oficiales del artista, del recinto y de la boletera para conocer las actualizaciones sobre la disponibilidad de entradas.

La fecha mexicana forma parte de una nueva etapa en la trayectoria internacional del músico, que continuará llevando su propuesta a escenarios de Europa y Norteamérica.

Saint Levant llegará al Lunario del Auditorio Nacional el próximo 2 de febrero de 2027 Foto: OCESA

¿Cuándo será la preventa de boletos?

Si no te quieres perder el concierto de Saint Levant la preventa de boletos estará disponible a partir de este 20 de octubre en punto de las 11:00 horas a través del sistema Ticketmaster y la venta general a partir del 21 de octubre en la misma plataforma.

¿Quién es Saint Levant?

Saint Levant es el nombre artístico de Marwan Abdelhamid, músico nacido en Jerusalén durante la Segunda Intifada. Hijo de madre franco-argelina y padre serbio-palestino, el cantante ha construido una identidad artística marcada por la diversidad cultural y la exploración de sus raíces.

Su música conecta distintas influencias y lenguas, al tiempo que incorpora referencias a la historia, la identidad y las experiencias personales. Con proyectos anteriores como From Gaza with Love, Deira y Love Letters, el artista ha desarrollado una propuesta que trasciende las fronteras entre géneros musicales y culturas.

Ahora, con AFANDI, busca profundizar en esa conversación entre herencia y modernidad.