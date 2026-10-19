Dan Lin Netflix despide a su jefe de películas: ¿Quién es Dan Lin y por qué quedó fuera?

En medio de una profunda reestructuración directiva y la salida de casi 1000 empleados, Netflix decidió destituir a su director de cine, Dan Lin, de su puesto dentro de la compañía.

La decisión, dada a conocer al comienzo del fin de semana por reportes de medios especializados, representa uno de los movimientos de personal más significativos en la plataforma desde la ola de recortes registrada en 2022, la cual también afectó a altos mandos como la ejecutiva Bela Bajaria.

¿Quién es Dan Lin y qué cambios impulsó en Netflix?

Dan Lin es un reconocido productor de cine, famoso por su trabajo en exitosas franquicias y producciones como las películas de It y la saga de Lego. En abril de 2024, Netflix lo contrató para dirigir la división cinematográfica de la empresa tras la salida de Scott Stuber.

Durante su gestión, Lin buscó transformar la estrategia de producción del gigante del streaming bajo la premisa de hacer menos películas, pero de mayor calidad, evitando saturar con los excesivos estrenos en la plataforma. Entre sus principales reestructuraciones destacan:

Reorganización por géneros: Asignó ejecutivas responsables para categorías específicas como ciencia ficción, comedia romántica y contenido familiar.

Asignó ejecutivas responsables para categorías específicas como ciencia ficción, comedia romántica y contenido familiar. Control de costos y presupuestos medios: Apostó por producciones de presupuesto moderado, incluyendo adaptaciones literarias y cintas de acción con menor espacio en salas comerciales.

Apostó por producciones de presupuesto moderado, incluyendo adaptaciones literarias y cintas de acción con menor espacio en salas comerciales. Enfoque en rentabilidad: Priorizó la contención del gasto frente a las grandes producciones de directores de alto perfil.

¿Por qué salió Dan Lin de Netflix? Reportan tensiones con cineastas

La abrupta salida de Lin no solo responde a la reestructuración corporativa, sino también a reportes de tensiones y desacuerdos creativos con cineastas de renombre que trabajan con la plataforma. Entre ellos trasciende el nombre del director David Fincher, quien habría mantenido diferencias con el ejecutivo durante el desarrollo de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, secuela de Once Upon a Time in Hollywood.

Asimismo, Lin mantuvo una postura rígida respecto a la distribución en salas de cine. En declaraciones citadas por The New York Times en junio de 2026, el ejecutivo afirmó que Netflix prefería prescindir de cineastas que insistieran en estrenos exhibidos prioritariamente en cines, lo que marcó un distanciamiento con las expectativas de varios directores de Hollywood.

Hasta el momento, la compañía no ha hecho oficiales los motivos exactos de su partida ni ha confirmado quién asumirá la dirección del departamento de cine.