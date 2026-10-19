Homenaje a los Tigres del Norte: Gobierno prepara reconocimiento por sus 50 años de trayectoria tras presentación en Tiny Desk

Homenaje a los Tigres del Norte Sheinbaum anunció que su Gobierno celebrará el aniversario 50 de los Tigres del Norte con una serie de reconocimientos por su trayectoria e impacto en la comunidad migrante.

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió este lunes 19 de octubre que su Gobierno prepara un homenaje para los Tigres del Norte, destacando la reciente participación de la agrupación mexicana en el Tiny Desk de NPR, así como su trayectoria e impacto en la comunidad y vida de personas migrantes en Estados Unidos.

De acuerdo con la mandataria, las canciones de la banda relacionadas a la identidad de las y los mexicanos en el exterior, ha convertido a los destacados músicos en un símbolo cultural para millones de connacionales que habitan fuera de México, por lo que prepara una serie de reconocimientos para homenajear los cincuenta años de trayectoria.

Sheinbaum anuncia homenaje a los Tigres del Norte en México: “han tenido un papel muy importante”

Durante su conferencia matutina este lunes 19 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno prepara una serie de reconocimientos para conmemorar los 50 años de los Tigres del Norte —aniversario que se celebrará en 2027—, destacando la reciente participación de la banda en el Tiny Desk de NPR Music estrenado el pasado jueves 15 de octubre.

“Representan una identidad cultural para las y los mexicanos en el exterior. [...] Los Tigres del Norte han tenido un papel muy importante”, expresó la mandataria, resaltando el impacto cultural que han generado con canciones que narran la experiencia de personas migrantes en Estados Unidos; para ejemplificar su punto, Sheinbaum recitó el popular verso: “yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó”.

La presidenta describió a los músicos que integran la destacada banda como personas “muy respetuosas”, compartiendo la convivencia que tuvo con Los Tigres del Norte en Palacio Nacional cuando fueron invitados.

“Vamos a hacer algunos reconocimientos aquí en nuestro país”, afirmó Sheinbaum, señalando que la trayectoria e impacto de Los Tigres del Norte también ha recibido homenaje en Estados Unidos, donde incluso tienen calles nonbradas en su honor.

¿Qué pasó con el mensaje migrante de Los Tigres del Norte que fue cortado del Tiny Desk 2026?

La declaración de la presidenta sobre el homenaje nacional a Los Tigres del Norte por sus 50 años de trayectoria llega llega después de que participaran en Tiny Desk, la serie de conciertos íntimos y acústicos producidos por NPR Music en Estados Unidos.

¡Del norte al escritorio, pero siempre con el corazón por delante! ❤️ Ya está disponible #eltiny y va dedicado a todos ustedes, que nos han acompañado durante tantas décadas. Véanlo y nos cuentan qué les pareció 🔥 https://t.co/mNYE2ODYJA — Los Tigres Del Norte (@tigresdelnorte) October 16, 2026

A pesar de la aparición del conjunto mexicano generó un inmediato entusiasmo tanto por sus fans en el país como aquellas personas mexicanas que habitan en el exterior, su episodio en Tiny Desk también estuvo en el centro de la polémica después de que NPR eliminara una parte de la introducción realizada por Félix Contreras, periodista y conductor del programa Alt.Latino, cuyo mensaje se centró en la defensa de los migrantes.

Esta modificación, que eliminó declaraciones como “nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez”, provocó señalamientos de presunta censura. Sin embargo, Félix Contreras anunció recientemente que la versión original completa volvió al sitio web de NPR, añadiendo que pronto regresaría también a YouTube.

“Mi introducción para la banda no estaba destinada para publicarse, pero al incluirla en el video del concierto, resonó de formas inesperadas”, aclaró el periodista, agradeciendo el respaldo que el público otorgó a su mensaje.