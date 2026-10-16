¿Matt Reeves abandona The Batman II? Este es el acuerdo al que llegó con DC Studios

DC Studios anuncia actualización de The Batman 2 Steven Soderbergh, ganador del Oscar por el filme ‘Traffic’, se suma a la producción de The Batman Part II.

El futuro de The Batman Part II ha estado envuelto en la incertidumbre desde que Matt Reeves, director y guionista de la más reciente adaptación del hombre murciélago a la pantalla grande, anunciara que tomaría una pausa de la producción para concentrarse en un asunto familiar de urgencia.

A casi dos semanas desde la noticia que volvió a sacudir la ansiada secuela, DC Studios anunció de manera oficial que el director Steven Soderbergh —ganador al Oscar por el filme Traffic— ayudará a seguir con el rodaje, colaborando con Reeves y el equipo para que el director original pueda finalizar la película.

Steven Soderbergh ayudará a completar el rodaje de ‘The Batman II’: ¿significa la salida definitiva de Reeves...?

Durante la noche del jueves 15 de octubre, la revista de entretenimiento Variety reportó que un representante de DC Studios había indicado que el destacado director Steven Soderbergh se acercó a Matt Reeves para ofrecer su ayuda en el rodaje de The Batman Part II, cuya filmación fue suspendida temporalmente después de que Reeves tuviera que concentrarse en un asunto personal.

Hace diez días, cuando la noticia salió a la luz, Warner Bros. y DC Studios sostuvieron que el director contaba con el “apoyo pleno” de la productora y franquicia, quienes también resaltaron su deseo de continuar pronto con el proyecto.

La oportunidad llegó de la mano con Soderbergh, quien dirigirá el trabajo requerido para obtener material que pueda incorporarse a lo ya filmado, es decir, será responsable de rodar escenas que puedan integrarse “a la perfección” con las imágenes ya realizadas, coordinándose con Reeves durante el proceso restante de la filmación.

Just to be clear, I am not leaving The Batman Part II. I am profoundly grateful to Steven for coming to my aid during this challenging time to help me finish principal photography. Thank you to all for your concern and well wishes. 🦇 — Matt Reeves (@mattreevesLA) October 15, 2026

“Sólo para aclarar, no me voy de The Batman Part II”, puntualizó Matt Reeves mediante su cuenta oficial en la red social X, resaltando su agradecimiento a Soderbergh por acudir en su ayuda y permitirle completar el filme que ha mantenido en espera a una inmensa base de fans que mantiene su confianza en la visión de Reeves.

Por su parte, el director de Traffic declaró: “El trabajo de Matt Reeves en ‘The Batman’ me pareció impresionante; fue intencional, específico y rigurosamente coherente”, asegurando que Reeves seguirá involucrado —desde Los Ángeles— en la filmación que se desarrolla en Londres y colaborarán juntos para finalizar la secuela.

Posteriormente, una vez que el proyecto entre en la fase de edición y postproducción, Reeves retomará de forma completa sus funciones.

The Batman II contempla su fecha de estreno para el 18 de febrero de 2028, cuatro meses más tarde a la última fecha oficial que el estudio había programado para el lanzamiento.

¿Quién es Steven Soderbergh, el director que apoyará a Matt Reeves con el rodaje de The Batman Part II?

Steven Soderbergh es ampliamente reconocido en Hollywood por su asombrosa versatilidad técnica y capacidad para filmar a una “velocidad récord” sin sacrificar la calidad, teniendo por trabajos destacados Traffic, película del 2000 por la que ganó el Premio Oscar a Mejor Director, y la popular trilogía Ocean’s Eleven (La Gran Estafa, en su traducción latinoamericana).

La incorporación voluntaria de Soderbergh al universo de DC no busca alterar la visión que Reeves ha dado a su proyecto, sino actuar como un facilitador logístico y artístico orientado a cumplir los calendarios de la producción en el set como apoyo al director original, quien atraviesa una situación personal de urgencia.