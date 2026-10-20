¿De qué murió Carlos Miguel Suarez? Esto se sabe del fallecimiento del actor mexicano

Carlos Miguel Suárez Actor de telenovelas que falleció a sus 67 años. (ESPECIAL)

Carlos Miguel Suárez, actor de telenovelas durante las décadas de los ochenta y noventa, falleció años 67 años. El intérprete tuvo una destacada trayectoria en las telenovelas mexicanas que decidió abandonar en su últimos años para dedicarse a otros negocios.

¿Quién era el actor fallecido Carlos Miguel Suárez?

Carlos Miguel Suárez Soto, conocido a veces simplemente como Carlos Miguel, fue un actor televisivo conocido por interpretar papeles de villanos en telenovelas.

Algunos de sus créditos más destacados incluyen participaciones estelares en telenovelas como Dos mujeres, un camino, Muchachitas, Soñadoras y Amigas y rivales. Su rol más reconocido fue el de Poncho en Tú y yo. Su legado será el de una de las figuras que participó en proyectos que impulsaron la televisión mexicana al mercado internacional.

Suárez fue víctima de un secuestro “exprés” que duró cuatro días en 2011, el cual no relataría hasta 2017 en el programa De primera mano. El temor de que le sucediera algo a sus hijas resultó en que no continuara un proceso legal contra sus secuestradores, pues estos contaban con fotos de ellas. El incidente lo dejó marcado física y mentalmente, por lo que el actor decidió alejarse del foco mediático a raíz del incidente. Aun así se le vio en algunos programas como La Rosa de Guadalupe antes de que se retirara de la actuación. Su última aparición ocurrió en 2018 en el programa Como dice el dicho.

Ante un panorama cambiante en la televisión mexicana que el mismo actor reconoció, lo que le trajo significado a su vida durante su últimos años fue la gastronomía. Carlos Miguel abrió un puesto de tacos en la Ciudad de México. El negocio, llamado Tacos Tío Ferruco, comenzó con la venta de tacos de canasta pero se expandió a tacos de guisado y cochinita pibil. Se ubicaba cerca de Metro Chabacano.

¿Qué se sabe sobre fallecimiento del Carlos Miguel Suárez?

El fallecimiento de Suárez fue anunciado por su amigo y colaborador Roberto “El Coreano” Tello. ”Descansa en paz mi querido Charly. Te quiero mucho", publicó Tello en sus redes, junto con una foto en la que se le ve acompañado del histrión. Sin embargo, se desconoce hasta el momento la causa de su muerte.