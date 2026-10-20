El Conejito Pastelero: el libro infantil que busca enseñar cómo los errores se convierten en una receta para la vida

En una época en la que parece que todo debe salir bien a la primera, una historia protagonizada por un conejo pastelero propone bajar el ritmo, ensuciarse las manos y descubrir que los errores también forman parte del camino. Esa es la esencia de “El conejito pastelero y la receta del corazón”, el primer libro infantil de Ricardo Marcos Fernández, creador de contenido gastronómico conocido por su proyecto Cocina con Ricardo.

La historia tiene como protagonista a Mermelado, un pequeño conejo que se enfrenta al reto de preparar su primer pastel por su cuenta. Con ayuda de los recuerdos de las enseñanzas de su mamá, la coneja Dulce, el personaje descubre que seguir una receta implica algo más que medir ingredientes: también requiere paciencia, curiosidad y confianza en uno mismo.

El resultado es un cuento infantil ilustrado que utiliza la cocina como punto de partida para hablar de las emociones, los vínculos familiares y la importancia de permitirse aprender durante el proceso.

¿Quién es Mermelado y cómo nació “El Conejito Pastelero”?

Aunque hoy resulta difícil imaginar la historia sin sus orejas largas y su personalidad tierna, Mermelado pudo haber sido otro animal. Ricardo Marcos había pensado originalmente en un gato como protagonista, hasta que encontró un conejo de peluche en una tienda de segunda mano.

El encuentro terminó por darle rostro y nombre al personaje central. A partir de ahí, la historia comenzó a tomar forma y se convirtió en un proyecto que necesitó cerca de tres años de trabajo, desde la idea inicial hasta su publicación.

Para construir el universo del cuento, el autor volvió a sus propios recuerdos de infancia. Recuperó momentos familiares, imágenes de su niñez y experiencias relacionadas con la cocina, una actividad que comparte con su mamá desde pequeño.

La figura de la coneja Dulce también tiene una raíz personal, pues en entrevista para La Crónica de Hoy, confesó que ella representa el cariño y las enseñanzas de su madre, así como la influencia de las mujeres de su familia en aquellos momentos que hicieron especial su infancia.

De esta manera, El conejito pastelero y la receta del corazón no solo presenta una aventura para lectores pequeños, sino que también funciona como un homenaje a las personas que transmiten sus conocimientos y afectos de generación en generación.

Un libro infantil ilustrado con acuarelas que invita a cocinar

La parte visual es fundamental para darle vida a este relato. El diseñador mexicano Jorge Serrano estuvo a cargo de las ilustraciones, elaboradas mediante una combinación de bocetos a lápiz, acuarelas y trabajo digital.

Esta técnica aporta una estética cálida que recuerda a los cuentos tradicionales y acompaña el tono íntimo de la narración. Las imágenes no se limitan a mostrar lo que ocurre en la cocina: ayudan a construir el ambiente familiar en el que Mermelado aprende a desenvolverse.

Además, el libro incluye una receta de pastel de zanahoria, el postre elegido por Ricardo Marcos debido a su relación con los recuerdos de su propia infancia.

La idea es que la lectura no termine al cerrar las páginas. La receta permite que niñas, niños y personas adultas lleven la historia a su propia cocina, compartan tiempo juntos y se animen a experimentar, incluso si el resultado no queda perfecto.

¿Qué enseñanza deja El conejito pastelero y la receta del corazón?

El mensaje central del libro es sencillo, pues busca reforzar la creencia de que equivocarse no significa fracasar. En lugar de perseguir resultados impecables desde el primer intento, Mermelado aprende que cada experiencia puede enseñarle algo nuevo.

Para los lectores infantiles, el personaje busca convertirse en un compañero que los anime a confiar en sus capacidades. Para los adultos, la historia abre la puerta a la nostalgia y a esos recuerdos que permanecen ligados a una comida, una voz o una tarde en familia.

Publicado bajo el sello Altea, El conejito pastelero y la receta del corazón está disponible en formato físico y digital.