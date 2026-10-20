El día que secuestraron a Carlos Miguel Suárez, actor de telenovelas que murió a los 67 años

Carlos Miguel Suárez Soto El actor murió a los 67 años de edad (Crónica Digital)

Carlos Miguel Suárez Soto, actor que participó en varias telenovelas como Volver a empezar, Muchachitas y Soñadoras murió a los 67 años de edad.

Su trayectoria en la televisión mexicana estuvo acompañada por una experiencia que marcó un antes y un después en su vida. En 2012, fue víctima de un secuestro que se prolongó durante varios días y le provocó lesiones físicas y secuelas emocionales que afectaron su carrera.

La muerte del intérprete se dio a conocer este martes 20 de octubre, luego de que Roberto Tello, conocido como ‘El Coreano’ y amigo del actor, compartiera un mensaje de despedida en redes sociales. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su fallecimiento.

¿Cómo fue el secuestro de Carlos Miguel Suárez?

El actor contó a Primer Impacto hace siete años que fue interceptado por una camioneta mientras se encontraba en la calle.

Narró que uno de los delincuentes lo empujó al interior del vehículo, le cubrieron la cabeza con un saco y comenzaron a amenazarlo. Así inició una experiencia que, según relató se extendió durante cuatro o cinco días.

En un principio, los secuestradores pretendían llevarlo a distintos cajeros automáticos para obtener dinero. Suárez consideró que se trataba de un secuestro exprés, una modalidad delictiva que, en su caso, terminó tomando un rumbo distinto cuando los agresores revisaron sus pertenencias.

Entre los objetos que encontraron había fotografías de sus hijas y un recibo de la escuela a la que asistía una de ellas. El actor explicó que esos documentos modificaron la situación, pues sus captores dejaron de lado la intención inicial de conseguir dinero y lo llevaron a una casa, donde permaneció privado de la libertad.

Durante el encierro, Suárez recibió golpes que le provocaron lesiones en el rostro y la pérdida de piezas dentales. Las amenazas también alimentaron su temor por lo que pudiera ocurrirle a su familia, ya que los delincuentes tenían información relacionada con sus hijas.

En una entrevista con el programa Intrusos, el intérprete recordó que llegó a pensar que no sobreviviría. Su principal preocupación era la seguridad de sus hijas, al grado de encontrar cierto consuelo en la idea de que ellas pudieran permanecer a salvo.

La liberación ocurrió durante la madrugada del cuarto o quinto día de cautiverio. Sus captores lo subieron nuevamente a una camioneta y, por las circunstancias, creyó que lo trasladaban para asesinarlo. Finalmente, lo abandonaron en la zona de Zaragoza, al oriente de la Ciudad de México.

El actor relató que estaba ensangrentado, temblaba de frío y llevaba únicamente un bóxer y unas sandalias. Aunque consiguió recuperar la libertad, las lesiones y el impacto emocional de la experiencia continuaron presentes después de su liberación.

Suárez siguió participando en producciones televisivas después del secuestro.

¿Quién fue Carlos Miguel Suárez? perfil del actor de telenovelas

Carlos Miguel Suárez Soto construyó una trayectoria de varias décadas en la televisión mexicana. Su trabajo estuvo vinculado principalmente a las telenovelas, donde interpretó personajes secundarios y antagonistas en producciones que alcanzaron popularidad entre el público.

Entre sus participaciones se encuentran Muchachitas, Mágica juventud, Dos mujeres, un camino, Volver a empezar, Soñadoras y Amigas y rivales. Estos melodramas formaron parte de distintas etapas de la ficción televisiva nacional y contribuyeron a consolidar su presencia en la pantalla.

Uno de sus personajes más recordados fue Poncho, en Volver a empezar. En esa producción compartió créditos con Roberto Tello, conocido como ‘El Coreano’, con quien también coincidió en Tú y yo, telenovela protagonizada por Maribel Guardia.