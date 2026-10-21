Estefanía Villarreal, actriz de ‘Rebelde’, fue víctima de un delito: “hoy quiero contar un poco más” (@estefaniavillarrealvillarreal)

Mediante redes sociales la actriz mexicana Estefanía Villareal, conocida por participar en Rebelde, compartió un comunicado sobre su salud mental y el proceso legal en el que se encuentra actualmente.

La actriz no compartió detalles sobre el delito del que fue víctima, ni detalles del proceso que lleva.

¿Qué dice el comunicado de Estefanía Villareal?

El pasado martes 20 de octubre subió un comunicado de presa de su abogada, además de una carta sobre su estado actual de salud y el proceso legal en el que se encuentra, esto después de que en septiembre viviera una situación difícil que tuvo un impacto persona, “estoy atravesando un proceso legal por hechos en los que soy la víctima de un delito y que actualmente se investigan”.

La actriz no comparte datos sobre el delitos, pero relata que tuvo consecuencias emocionales profundas como ansiedad, depresión, confusión, dolor, enojo y un gran desgaste; llegando a afectar su trabajo, relaciones personales y la manera en la que se comunica o está presente.

“Lo que pasó no me define como persona” argumentado que nunca se conoce totalmente todo lo que hay detrás detrás de la historia de una persona.

“Hoy elijo compartir esta parte de mi historia desde mi propia voz, con honestidad y sin renunciar a mi intimidad” añadió Estefanía en la parte final de su comunicado.

Asimismo, Brenda Cerro De La Garza, abogada penalista de la actriz, compartió su agradecimiento a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

¿Qué pasó en septiembre con la actriz mexicana?

El 5 de septiembre Estefanía publico en la red social Instagram una historia con un mensaje sobre su lucha interna con la depresión y ansiedad, no obstante, por el modo en que estaba escrito se percibía como un mensaje de despedida, lo que preocupó a sus fanáticos y compañeros del medio.

Posteriormente se mantuvo alejada de redes, lo que generó una intriga por su estado de salud, fue hasta el mediados de mes que volvió a aparecer con un mensaje de agradecimiento por el apoyo que recibió.