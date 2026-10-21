Murió Manuel Otto a los 30 años: reportan que el creador de Stick Run se habría quitado la vida en una transmisión en vivo

Manuel Otto muere a los 30 años Primeros reportes señalan aparente suicidio por autoinmolación.

La comunidad gamer internacional vivió un momento de conmoción e incertidumbre la noche del martes 20 de octubre en Alemania durante una transmisión de Manuel Otto, creador del popular videojuego Stick Run, luego de que se reportara su aparente suicidio en la emisión a tiempo real a través de Twitch, plataforma utilizada para compartir contenidos en vivo.

A pesar de que las autoridades alemanas no han confirmado la ubicación exacta del fallecimiento, existieron reportes de un incendio ocurrido en una vivienda de Breitbrunn am Chiemsee, una localidad ubicada en Baviera; la víctima sin vida hallada en el incidente aparentemente tendría 30 años, la misma edad del desarrollador alemán.

Confirman la muerte de Manuel Otto: primeros reportes apuntan a suicidio

El desarrollador alemán conocido por crear el videojuego Stick Run, se encuentra en el centro de la conmoción de la comunidad gamer después de que reportes publicados señalaran que Manuel Otto habría muerto tras un incidente ocurrido durante una transmisión en vivo en Twitch llevada a cabo la noche del martes en Alemania.

Ante la difusión masiva de la noticia, la cuenta oficial de Stick Run en la red social X confirmó que la plataforma de videojuegos y contenido en vivo reconoció lo ocurrido en la transmisión del joven desarrollador y procedió a retirar la grabación, por lo que el material no está disponible para el público.

La empresa expresó su preocupación por los hechos difundidos y solicitó que cualquier persona con información sobre el caso se comunicara con Stick Run o con la corporación policial local correspondiente para esclarecer la situación; a su vez, exhortó a la comunidad de videojuegos y el público en general a evitar la difusión de rumores o datos que no hayan sido verificados.

Official statement from Stick Run. https://t.co/t2EKGLE6Vd — Stick Run (@StickRunGame) October 21, 2026

Horas después al primer comunicado, Stick Run emitió la confirmación oficial de la muerte de Manuel Otto y, sin elaborar los detalles del fallecimiento, otorgaron sus condolencias a la familia, amistades y personas cercanas del desarrollador alemán.

Recordando las risas compartidas, los logros superados y el crecimiento del videojuego, Stick Run agradeció a Otto por “formar parte de nuestra niñez”, y le deseó un descanso en paz.

¿Qué dicen las noticias alemanas sobre el presunto suicidio de Manuel Otto, creador de Stick Run?

De acuerdo con información reportada por el diario regional alemán Passauer Neue Presse, una persona murió tras un incendio en el ático de una vivienda en Breitbrunn am Chiemsee, localidad de Baviera. No obstante, las autoridades no identificaron a la víctima del incidente ocurrido la misma noche del martes.

Según el reporte del medio alemán, la persona hallada sin vida en el inmueble se trata de un hombre de 30 años, la misma edad que tendría Manuel Otto mientras transmitía en vivo a través de Twitch.

Sin embargo, ni las autoridades locales ni la cuenta oficial de Stick Run han confirmado que este acontecimiento esté relacionado con el desarrollador alemán, por lo que no existe vínculo oficial entre ambos casos más allá de la coincidencia de fechas.

“Hoy, lloramos el fallecimiento no sólo de nuestro creador, sino de un compañero Stick Runner que se convirtió en parte de nuestras vidas. Su legado vivirá en cada memoria, cada carrera y cada jugador que creció jugando Stick Run”, fue la última declaración realizada por la cuenta del popular juego.