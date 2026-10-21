¿Qué pasó con Ash Dykes? Equipo del explorador actualiza su hallazgo tras perder contacto con él durante expedición al Congo

Actualización de Ash Dykes “Acabamos de recibir un mensaje del teléfono satelital/Garmin de Ash”, declaró el equipo del reconocido explorador galés.

A través de sus cuentas oficiales en TikTok e Instagram, el equipo de Ash Dykes —famoso explorador y atleta extremo— expresó su preocupación al llevar 16 horas sin comunicación con el aventurero galés, quien actualmente se encontraba navegando en kayak por la cuenca del Congo.

El mensaje fue publicado este miércoles 21 de octubre de 2026 y fue firmado por Matt, miembro del equipo de apoyo de Dykes, quien afirmó que mantendrá la información actualizada respecto al estado del explorador conforme puedan comunicarse con él y la tripulación que lo acompaña.

Equipo de Ash Dykes informa que “todos están a salvo”: ¿por qué perdieron comunicación?

Tras su última documentación en video, la cuenta oficial de Instagram publicó otra actualización mediante la gestión de Matt, quien integra el equipo de apoyo de Dykes; el mensaje también fue difundido mediante TikTok.

Según lo anunció el comunicado, el personal del explorador galés llevaba 16 horas sin lograr comunicarse con la tripulación navegante y afirmaron que compartirían la información actualizada a medida que pudieran recuperar la señal con el atleta galés, hecho que se manifestó cuatro horas después del primer anuncio.

“¡Acabamos de recibir un mensaje del teléfono satelital/Garmin de Ash! ¡Todos están a salvo!”, declaró el equipo de Dykes, explicando que el Starlink —servicio de internet por satélite— está fuera de funcionamiento y la batería murió, por lo que no hay forma de que manden videos o actualizaciones. “Sólo pueden enviar mensajes cortos cada vez que reciben señal en el Garmin”, detalló el equipo en el nuevo comunicado.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre el estado de la misión por el río Sangha, sin embargo, el personal de Dykes aseguró que tanto el explorador, el guía local y el camarógrafo están a salvo; a su vez, afirmaron que mantendrán la comunicación activa con seguidores y seguidoras para seguir reportando actualizaciones de la expedición.

Las condiciones de la exploración de Ash Dykes en El Congo

El reconocido explorador galés Ash Dykes emprendió su nuevo reto extremo el 8 de octubre de 2026, el cual consistía en navegar 434 millas río abajo por el río Sangha, que se encuentra en África Central y desemboca en el río Congo, como parte de un desafío incluido en su popular Project 6.

Dicho proyecto consta de una serie de seis expediciones extremas consecutivas ideada por el propio atleta, en el cual contempla realizar todas las misiones en ambientes sumamente hostiles en aproximadamente un año, con apenas tiempo entre cada una para regresar a casa y rearmar el equipaje; la expedición en la cuenca del Congo sería la Misión 01, mientras que los desafíos restantes se mantienen bajo secreto.

La última actualización respecto al estado de la misión que se compartió en la cuenta oficial de Dykes, mostró al atleta extremo avanzando en el kayak inflable, acompañado por un guía local y un camarógrafo. El video anunció el momento como el día catorce de la expedición, cuya duración prevista inicialmente es de tres a cuatro semanas.

“¡Más de 700 km a través de la cuenca del Congo!”, compartió Ash Dykes en la publicación de actualización, detallando que su tripulación y él tuvieron encuentros con gorilas, hipopótamos y búfalos del bosque, además de lidiar con el calor sofocante de la región. No obstante, aún se mostró optimista de llegar a su destino.

Dykes es un explorador experimentado que ha forjado su fama en la aventura extrema al realizar travesías en solitario y sin apoyo en los lugares más inhóspitos del planeta, acumulando diversos récords mundiales.

Entre sus expediciones más destacadas, se encuentra el haberse convertido en la primera persona que cruzó a pie Mongolia —a través de las montañas Altai y el desierto Gobi—, así como fue el primer ser humano conocido en recorrer a pie los 6,400 km completos del río Yangtsé en China, tras un año de caminata.