Jaime Maussan y Belinda anuncian el ‘Beliween’: ¿Qué se sabe del evento que están preparando el ufólogo y la cantante?

Belinda y Jaime Maussan en el Beliween 2026 Belinda y Jaime Maussan colaboran en ‘Beliween’, la icónica fiesta de Halloween que podría tener este 2026 su edición más ambiciosa.

¿Has escuchado sonidos extraños en la madrugada? ¿Acaso fuiste testigo o testiga de una atípica luz en el cielo nocturno? O quizá, en tu caminata rutinaria de la tarde de vuelta a casa, ¿presenciaste un ente forastero que desapareció en cuanto fijaste la mirada? En caso de que alguna de estas situaciones te hayan sudecido recientemente... ¡no te preocupes, se trata de la colaboración de Belinda y Jaime Maussan para este Halloween 2026!

Así es, tal como lo has leído, dos de las celebridades más icónicas de México se unen en el evento bautizado como Beliween, la tradicional fiesta que la cantante ha realizado desde hace unos años, reuniendo rostros reconocidos de la televisión, cine y el mundo de las redes sociales.

Belinda y Jaime Maussan preparan colaboración para el Beliween 2026

A través de la cuenta oficial de redes sociales Beliween, perfil de Instagram dedicado al popular evento de Halloween organizado por la artista, el reconocido ufólogo Jaime Maussan tuvo una aparición sorpresa que encendió inmediatamente el entusiasmo de los y las internautas.

“Belinda y Jaime Maussan es algo que no me esperaba”, expresó una usuaria en comentarios, mientras otras personas aprovecharon para señalar que la inesperada colaboración podría hacer del Beliween 2026 una de las ediciones más épicas, incluso teorizando que Belinda podría estar preparando un disfraz de Diva Plavalaguna, personaje de la clásica película El Quinto Elemento.

La grabación, protagonizada por Maussan, no revela detalles específicos sobre su participación en el popular evento de disfraces, sin embargo, adelanta un importante mensaje: “se han detectado señales inexplicables que apuntan a un posible contanto extraterrastre [...] las imágenes recibidas muestran indicios de una presencia que no parece pertenecer a nuestro planeta”.

El mensaje, publicado este miércoles 21 de octubre, señala al evento Beliween 2026 como el punto de reunión que atraerá “seres de distintas galaxias”, no obstante, la fecha y dirección de la fiesta permanecen bajo secreto.

¿Cuáles son las pistas hasta ahora para el Beliween 2026?

Por su parte, la influencer Mafe Walker compartió una publicación relacionada al evento en su cuenta de Instagram, anunciando mediante un video desde las Pirámides de Teotihuacán que “el portal dimensional de Beliween se activará pronto” y ofreciendo a su público seguidor el primer código de la ansiada fiesta de Halloween que Belinda organiza desde los últimos años.

“¡¡La energía de la Patrona está abriendo un vórtice cósmico que sólo las almas elegidas podrán atravesar!! Código galáctico: B-E-L-I-W-E-E-N 4CONTACtO", escribió y pronunció la creadora de contenido, causando aún mayor entusiasmo entre internautas que desean participar en la fiesta spooky de este año.

El Beliween, que combina el nombre de la cantante con la celebración de Día de Brujas, se ha consolidado como una de las fiestas más exclusivas de la farándula mexicana al reunir a múltiples celebridades e influencer con disfraces extravagantes y temáticas de gran escala.

Tomando a consideración la participación de Jaime Maussan y los términos reservados para “temas alienígenas”, internautas aseguran que el tópico del Beliween 2026 podría ser una fiesta extraterrestre, cuyos disfraces también se adapten al ambiente.