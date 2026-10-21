Peter Jackson confirma que nueva película de ‘El Señor de los Anillos’ escrita por Stephen Colbert sigue en marcha

El Señor de los Anillos Peter Jackson confirma que no se cancela proyecto de Stephen Colbert (Wikipedia Commons/Warner Bros.)

Peter Jackson, galardonado director que adaptó la saga de El Señor de los Anillos al cine, confirmó que el proyecto de Stephen Colbert no ha sido cancelado. La noticias surge tras semanas de especulación causada por la fusión entre Warner Bros. y Paramount.

¿Qué dijo Peter Jackson sobre?

La nueva entrega programada para el mundo de El señor de los Anillos, titulada tentativamente “La sombra del pasado”, fue anunciada en marzo de este año por Peter Jackson, director de la trilogía original y las precuela de El Hobbit, en compañía de Stephen Colbert, conductor de televisión y fanático acérrimo de la saga a quien se le ocurrió la idea. El proyecto fue anunciado oficialmente en marzo de este año.

Según lo que se ha revelado hasta el momento sobre el argumento, la historia se desarrollará 14 años después del fallecimiento de Frodo. Sam, Merry y Pippin buscarán revisitar los primeros pasos de su aventura, mientras que la hija de Sam, Elanor, descubrirá un secreto sobre cómo la Guerra del Anillo pudo haber sido muy diferente.

Críticos de la idea han dicho que continuar la serie ya no tiene sentido más allá de exprimirle más dinero a la franquicia. Otros argumentan que de continuar, sería mejor optar por contar nuevas historias que tengan el mundo de J. R. R Tolkien como base en vez de concentrarse en los mismos personajes que ya hemos visto.

Colbert defendió su idea argumentando que la adaptación de La comunidad del anillo de Jackson no incluía los capítulos 3 a 8 de la novela original, y que de ahí surgió la idea de contar esta historia que no tuvo cabida en las extensas adaptaciones originales.

Rumores sobre la cancelación del proyecto surgieron a partir de la fusión entre Warner Bros. y Paramount. Además, los últimos dos proyectos que buscaban expandir la franquicia (Los anillos del poder y La Guerra de los Rohirrim) no resultaron rentables ni bien recibidos por la crítica. Esperaban al menos ver cómo será recibida la película El Señor de los Anillos: la caza de Gollum —dirigida por Andy Serkis, quien también retoma su papel como el hobbit corrompido titular— proyecto que está pronto a terminar producción y se espera salga en diciembre del próximo año.

A esto se añadió que el programa del presentador de televisión, The Late Show with Stephen Colbert, fue cancelado por CBS, subsidiaria de Paramount, después de que el estudio llegara a un acuerdo con la administración del presidente Donald Trump.

Sin embargo, Peter Jackson salió a desmentir estos rumores. Durante el Festival de Cine de Sitges, donde el aclamado director recibió el Gran Premio Honorario y hablo sobre el estado de la franquicia. Sobre el proyecto de Colbert dijo que está “en la fase de escritura de guion”.

No ha habido un pronunciamiento oficial de Skydance sobre el estatus de la nueva película, pero el que el Jackson hablara sobre dejó a muchos con la impresión de que sigue en marcha.