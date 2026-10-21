Nueva app de Ticketmaster México: ¿Cuáles son sus novedades y cómo descargarla en Android y iOS?

Ticketmaster Nueva actualización promete una experiencia más personalizada. (Pexels y Ticketmaster)

Ticketmaster lanzó una nueva versión de su aplicación que introduce mejoras significativas. El objetivo es disminuir la cantidad de personas que se pierden eventos que les interesan por no estar notificadas.

¿Qué novedades tiene la nueva versión de Ticketmaster y cómo descargarla?

De acuerdo a lo señalado por directivos de Ticketmaster como Alejandro Ordaz, director de mercadotecnia, 40 por ciento de los usuarios de la boletera reportan enterarse demasiado tarde sobre eventos para los que se encuentran interesados. Cabe destacar que en México el uso de la plataforma supera los 13 millones de usuarios y 80% de las entradas son digitales. Es por esto que la plataforma busca mejorar su experiencia con el usuario a través de una nueva versión de su aplicación.

La nueva actualización utiliza funciones de geolocalización para proporcionarte sugerencias personalizadas que toman en cuenta tus hábitos de búsquedas y compras previas. Esto hace de Ticketmaster más similar a algoritmos de otras redes y plataformas, en vez de un sitio en el cual únicamente entras a comprar los boletos teniendo conocimiento previo sobre los eventos.

Además, te permitirá seguir más de cerca a tus artistas, equipos y deportistas favoritos, o eventos y recintos en particular. Para aquellos eventos a los que muestres interés, te recordará con anticipación sobre la preventa y venta de boletos. Asimismo, te notificará sobre cambios de disponibilidad, en caso de que se liberen más boletos.

Las secciones “Promocionado en México” y “Tedencias en México” te permitirá saber qué eventos están siendo patrocinados o son los más populares en el país. Podrás cambiar tu ubicación para acceder a los promovidos en otros países.

Las medidas de protección para el consumidor se mantienen iguales través del sistema SafeTix, el cual funciona con códigos de barras dinámicos y hologramas animados que evitan fraudes.

Para obtener la nueva experiencia de Ticketmaster, simplemente debes dirigirte a la tienda de aplicaciones que utilice tu teléfono (App Store, Google Play Store), revisar actualizaciones y actualizar Ticketmaster.