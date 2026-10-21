Glee tendrá nueva temporada en Disney+ Esto se sabe del regreso de la serie (X: @gleeofficial)

Glee estará de vuelta en la pantalla chica. Después de su emisión original entre 2009 y 2015, a lo largo de seis temporadas, la exitosa producción creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan ha recibido oficialmente la luz verde para desarrollar una nueva versión que se transmitirá a través de Disney+ y Hulu.

¿Qué se sabe sobre el regreso de Glee?

A finales de septiembre, Ryan Murphy declaró al medio Entertainment Tonight que ya había concluido el guion de la nueva versión del popular coro del instituto McKinley. Para este desarrollo volvió a colaborar de la mano con los coescritores originales, Brad Falchuk e Ian Brennan, además de revelar un notable entusiasmo por parte de varios integrantes del elenco original. Tras este avance, Disney y Hulu dieron luz verde al proyecto producido por 20th Television.

“Bueno, es curioso que preguntes, porque acabo de terminar el guion hace una hora. Así que tenemos un guion. Brad, Ian y yo, quienes escribimos las dos primeras temporadas, hemos escrito algo. He estado en contacto con unos 10 miembros del reparto original. Es muy bonito, y todos tenían muchas preguntas, pero estaban muy entusiasmados con la idea”, compartió Murphy durante la premiere de American Horror Story.

Hasta el momento, únicamente se ha confirmado la aprobación del proyecto, por lo que los detalles sobre el reparto definitivo, las fechas de rodaje y la fecha de estreno permanecen bajo reserva.

Ryan Murphy y la apuesta por la nostalgia de Glee

Murphy había expresado previamente su interés en revivir la franquicia y jugando un poco con la nostalgia del público que siguió la historia durante su juventud, así como con el descubrimiento de la serie por parte de nuevas audiencias.

Murphy destacó el significado cultural que mantiene la producción y su entusiasmo por reinterpretar el concepto para las generaciones actuales.