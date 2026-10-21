U2 confirma tercer concierto en CDMX ¿Cuándo será la nueva fecha y la venta de boletos? (Cuartoscuro / Instagram: @u2)

La banda originaria de Dublín, Irlanda, U2, ha anunciado una tercera fecha en la Ciudad de México como parte de “The Greatest Show On Earth World Tour”, gira que marca el esperado regreso a los escenarios de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. Debido a la alta demanda para las dos primeras fechas, Ocesa confirmó una tercera presentación de la agrupación en la capital del país.

¿Qué día se presentará U2 en la CDMX?

Tras la respuesta del público en la venta de boletos para los dos primeros shows, U2 ofrecerá un total de tres conciertos en la Ciudad de México.

La nueva fecha confirmada en el Estadio GNP Seguros está programada para el 28 de febrero de 2027, la cual se suma a las fechas previas del 23 y 26 de febrero del mismo año.

Debido a la gran demanda, U2 suma una nueva fecha a The Greatest Show On Earth World Tour en la Ciudad de México el 28 de febrero al Estadio GNP Seguros. #PreventaBanamex 22 octubre. https://t.co/aH6GtO22fN — Ocesa Total (@ocesa_total) October 21, 2026

Asimismo, en el anuncio oficial se reconfirmó la participación del músico estadounidense Beck como invitado especial.

¿Cuándo inicia la preventa para la nueva fecha de U2?

De acuerdo con la información compartida por Ocesa para este tercer concierto, la preventa de boletos estará disponible a partir de este jueves 22 de octubre. Las entradas podrán adquirirse de manera digital a través de la plataforma de Ticketmaster.

¿Cuál es el precio de los boletos para U2 en el Estadio GNP Seguros?

Los costos para asistir al concierto varían según la zona seleccionada dentro del recinto. Los precios para el público general van desde los $1,597 pesos en las secciones altas hasta paquetes VIP que alcanzan los $22,800 pesos:

Naranja C : $1,597 / $1,917 / $2,396

: $1,597 / $1,917 / $2,396 Box y Personas con discapacidad : $1,835

: $1,835 Verde C : $2,341 / $3,044 / $3,746

: $2,341 / $3,044 / $3,746 Coca-Cola : $3,135 / $4,076 / $4,702

: $3,135 / $4,076 / $4,702 Premier A y B y RED : $3,819

: $3,819 Verde B : $4,375 / $5,688 / $6,562

: $4,375 / $5,688 / $6,562 Zona GNP : $5,270 / $7,378 / $8,959

: $5,270 / $7,378 / $8,959 Golden Circle: $6,051

Paquetes VIP