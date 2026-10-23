Trituran más de 40 mil llantas en Reynosa para reducir la contaminación

Más de 40 mil llantas acumuladas durante años en un tiradero irregular de la colonia Balcones de Alcalá comenzaron a ser procesadas mediante una máquina trituradora, como parte de las acciones para reducir la contaminación y los riesgos sanitarios que afectan a las familias de la zona.

Los trabajos son realizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), con el objetivo de recuperar el terreno y evitar que continúe la acumulación de neumáticos que durante años representó un problema para los habitantes de este sector. El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, supervisó los avances de las labores, que comenzaron entre septiembre y octubre de este año. Durante el recorrido, destacó que algunas áreas cercanas a un parque ya fueron despejadas, mientras continúan las actividades para retirar los residuos restantes.

La acumulación de llantas representa un riesgo ambiental debido a que estos materiales pueden provocar incendios y generar contaminación cuando permanecen abandonados o reciben un manejo inadecuado. Además, cuando almacenan agua de lluvia, pueden convertirse en criaderos de mosquitos transmisores del dengue. De acuerdo con las autoridades estatales, una parte importante de los neumáticos acumulados en los municipios fronterizos proviene de Estados Unidos, situación que representa un desafío para el manejo y la disposición final de estos residuos.

Para atender el problema, el Gobierno de Tamaulipas utiliza una máquina trituradora que permite procesar las llantas y separar materiales como el acero y el caucho. Este procedimiento facilita su manejo y abre la posibilidad de aprovecharlos en diferentes actividades productivas. En estas labores también participan empresas que colaboran en el retiro y aprovechamiento de los materiales procesados, con la intención de reducir la cantidad de residuos que permanecen en el terreno. Como parte de las medidas para impedir que el problema continúe, la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas clausuró el predio para evitar que se mantenga el depósito irregular de neumáticos.

La intervención busca atender una situación que se prolongó durante años y que afectaba las condiciones ambientales de la colonia Balcones de Alcalá, donde existen viviendas cercanas al terreno. Además de reducir la contaminación, las acciones pretenden disminuir los riesgos para la salud pública y recuperar espacios que puedan mantenerse en mejores condiciones para los habitantes.

La trituración de neumáticos forma parte de las medidas impulsadas en Tamaulipas para mejorar el manejo de residuos y prevenir problemas relacionados con su acumulación en terrenos abiertos. Con el avance de estos trabajos, las autoridades buscan disminuir los riesgos de incendios, evitar la proliferación de mosquitos y mejorar el entorno de las familias de Reynosa. Sin embargo, la recuperación total del predio dependerá de la continuidad de las labores de trituración y retiro de las llantas que todavía permanezcan en el lugar.