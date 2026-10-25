Fallece el cineasta español José Luis García Sánchez ¿De qué murió el galardonado director?

El cine español se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido director, guionista y productor José Luis García Sánchez, originario de Salamanca, a la edad de 85 años en Madrid.

El deceso del emblemático director fue anunciado por la Academia de Cine a la agencia Europa Press este domingo 25 de octubre de 2026, siendo una de las mentes más satíricas, críticas y creativas de la cinematografía contemporánea.

¿De qué falleció el cineasta español José Luis García Sánchez?

José Luis García Sánchez habría padecido una enfermedad neuronal que deterioró su salud en los últimos tiempos.

García Sánchez ya se encontraba retirado de la gran pantalla desde la presentación de su último largometraje en 2011, Los muertos no se tocan, nene.

Con su partida, el cine en español pierde a uno de sus mayores referentes, caracterizado por su agudo sentido del humor, la comedia y una constante crítica social que permeó toda su labor artística.

¿Cómo fue la trayectoria de José Luis García Sánchez en el cine y la cultura?

Con una carrera brillante que abarcó más de seis décadas, José Luis García Sánchez consolidó un legado fundamental. En sus inicios académicos, se licenció en Derecho y Sociología; sin embargo, su paso por la Escuela Oficial de Cinematografía se vio afectado al ser expulsado por cuestiones ideológicas durante el régimen franquista.

Su vasta producción artística no se limitó al séptimo arte, sino que abarcó el teatro, adaptaciones escénicas y la autoría de más de medio centenar de libros infantiles y juveniles. Entre sus mayores reconocimientos destaca haber ganado el prestigioso Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín por Las truchas (1978), así como dos Premios Goya por los guiones de los clásicos Belle Époque (1992) y Tirano Banderas (1993).

¿Qué películas y cintas emblemáticas realizó José Luis García Sánchez?

El cineasta salmantino hizo su gran aparición y debut en el cine con el largometraje El love feroz o cuando los hijos juegan al amor (1973). A lo largo de los años, su filmografía sumó títulos imprescindibles para entender la comedia y el drama en español: