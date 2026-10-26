¿Qué se sabe de la muerte de ‘Komanche’? Representante del streamer salvadoreño confirmó su fallecimiento en Monterrey

Fallece Carlos Mauricio Gómez a los 30 años de edad Hasta el momento, ni las autoridades ni la familia de ‘Komanche’ han revelado la razón de su fallecimiento.

Una de las figuras más reconocidas del streaming en Centroamérica, Carlos Mauricio Gómez —mayormente conocido por su seudónimo ‘Komanche’ en redes sociales— falleció a los 30 años de edad en Monterrey, México, según lo confirmó su representante mediante Instagram.

De acuerdo con Byron Reyes, mánager y colaborador de ‘Komanche’, se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación y contactó con la familia del salvadoreño, quienes confirmaron la noticia del fallecimiento este fin de semana.

¿Qué pasó con ‘Komanche’? Especulaciones señalan posible suicidio tras acoso masivo en redes sociales

Este lunes 26 de octubre se difundió la noticia de que ‘Komanche’, streamer salvadoreño, habría fallecido a los 30 años de edad en la casa que rentaba en Monterrey, México, durante este fin de semana.

La noticia conmocionó a la comunidad gamer de Latinoamérica, ya que ‘Komanche’ Gómez era una de las figuras más reconocidas de El Salvador en el medio del streaming. A su vez, las especulaciones comenzaron a surgir respecto a la causa de muerte, ya que sus seguidores han señalado que el streamer sufría de bullying cibernético constante, lo que generó un claro descenso en su autoestima y salud emocional.

Hasta el momento, ni las autoridades ni la familia de ‘Komanche’ han revelado la razón de su fallecimiento, sin embargo, Byron Reyes —mánager del salvadoreño— compartió una reflexión sobre la empatía y condenó el acoso en redes sociales; miembros de la comunidad interpretaron el mensaje como un respaldo a las especulaciones de que el streamer podría haberse quitado al vida ante el intenso bullying que recibió en internet durante años.

“Espero que esto marque un precedente para muchos antes de criticar a los demás”, expresó Reyes en su publicación de despedida a su amigo y compañero, después de confirmar el fallecimiento por medio de sus historias en Instagram: “Sí es una noticia confirmada, ya hablé con su familia”, declaró.

Tras la verificación del fallecimiento de ‘Komanche’ realizada por su representante, otras figuras reconocidas del medio expresaron sus condolencias y despedidas en redes sociales.

“Me rompe pensar que hace tan poco estábamos juntos, riéndonos como siempre, y que ahora tenga que despedirme de ti así”, escribió Auronplay en una publicación de Instagram, narrando las últimas memorias que compartió junto al salvadoreño.

Por su parte, el director de fotografía y streamer español Pol Turrents Alonso, mejor conocido como Polispol, hizo un llamado a la comunidad para demostrar más empatía en redes sociales sin importar si la persona al otro lado de la pantalla es famosa o no.

“Komanche tenía muchos problemas y no es la única causa [el cyberbulling] de lo que ha sucedido, pero ese odio, fuego e ira hacia él, lo empeoró todo”, escribió.

¿Quién era ‘Komanche’? Streamer salvadoreño que falleció en Monterrey

Carlos Mauricio Gómez, conocido en el mundo digital como ‘Komanche’, fue un destacado streamer e influencer salvadoreño de 30 años que logró convertirse en una de las figuras más reconocidad de la comunicad de creadores de contenido en español.

Pionero en la industria del streaming para su país, ‘Komanche’ logró colaborar entablar amistad con las personalidades más grandes del internet hispanohablante, tales como Ibai Llanos, Auronplay y El Rubius, quienes han compartido sus condolencias en redes sociales.

Su hito más grande en la comunidad fue participar como coorganizador de la masiva competencia en Minecraft inspirada en la serie Squid Game, de Netflix; este evento rompió récord de audiencia históricos en la plataforma Twitch.

Los días simplemente no mejoran — komanche 🇸🇻 (@Komanch) October 19, 2026

Sin embargo, ‘Komanche’ fue víctima de acoso cibernético constante y, sumado a otros problemas personales, sus seguidores comenzaron a presenciar un “decaimiento” en su estado de ánimo, hábitos de sueño y salud emocional. En sus últimas transmisiones, el salvadoreño incluso llegó a dar “pistas” de que podría “llegar el final”.

De acuerdo con los primeros reportes, su fallecimiento ocurrió este fin de semana en Monterrey, Nuevo León, México, donde fue encontrado sin vida en su vivienda el domingo 25 de octubre.