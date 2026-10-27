Facundo narra cómo le robaron en París: “me chamaquearon”

Facundo narra cómo le robaron en París (@facufacundo)

Mientras se encontraba de vacaciones por Europa con su prometida, Facundo ha publicado un video en sus redes sociales narrando cómo fue robado en su viaje a París. Aunque el incidente le hizo pasar un mal rato, posteriormente Facundo decidió compartir la anécdota con sus seguidores de cómo fue víctima de la delincuencia parisina.

Facundo narra cómo le robaron en París: ¿Qué pasó?

Mediante un video de Instagram, Facundo narra cómo fue que sufrió un robo en la capital francesa. Su anécdota empieza explicando que cuando veía videos de las personas que eran robadas por carteristas, pensaba que eso jamás le iba a pasar porque él era mexicano; sin embargo, para su infortunio, sí le pasó.

En el video cuenta que se encontraba en una cafetería en París y que llegaron dos personas a preguntarle que de dónde era, a lo que él les contestó que de México. Ante esa respuesta, los sujetos le celebraron que fuera mexicano, por lo que Facundo pensó que ya tenía dos amigos.

No obstante, fue todo lo contrario, ya que se aprovecharon de su confianza y le robaron su cartera. Ante la estafa, el presentador confiesa que se sintió “un imbécil”, por lo que ahora está traumado y cada vez que ve gente pone sus cosas enfrente de él.

¿Cómo está Facundo después del robo que sufrió?

Afortunadamente, el robo no fue violento y el presentador se encuentra bien y sigue disfrutando de sus vacaciones al lado de su prometida Delia García, con quien planea casarse en el 2027. Después del video, compartió una historia en Instagram en la que se observa que sigue gozando de la gastronomía europea.

Después de haber publicado el video en redes sociales, sus seguidores le han manifestado su apoyo y buenos deseos, aunque a algunos les ha causado gracia la anécdota.