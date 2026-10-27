Irán condena a 5 años de prisión al cineasta Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro en Cannes

Panahi triunfa en Cannes El director iraní, perseguido por el regimen autoritario de su país, se alzó con la Palma de Oro por su filme 'Un simple accidente'- (CLEMENS BILAN/EFE)

La Justicia Iraní condenó en rebeldía al reconocido cineasta Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes de 2025, a cinco años y un mes de prisión y a la confiscación de todos sus bienes, además de prohibirle salir del país y utilizar las redes sociales durante dos años.

“La Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán ha condenado a su cliente a cinco años y un mes de prisión, además de ordenar la confiscación de todos sus bienes muebles e inmuebles”, informó el abogado del cineasta, Mostafa Nili, en declaraciones al diario Etemad.

Asimismo, el director tiene prohibido salir del país y utilizar las redes sociales durante dos años, de acuerdo con su abogado.

Nili indicó que las cuentas bancarias de Panahi fueron congeladas la semana pasada y que, tras acudir a la unidad de Ejecución de Sentencias de la Físcalia de Cultura y Medios de Comunicación, descubrieron que se había dictado una nueva condena contra su cliente sin que se le hubiera notificado la celebración de una audiencia judicial.

Según el abogado defensor, el expediente sostiene que el cineasta se encontraba en el extranjero y que no había sido posible localizarlo, pese a que había regresado a Irán el 30 de marzo.

Añadió que Panahi tiene actualmente tres causas abiertas y que en septiembre compareció ante las autoridades judiciales por otro procedimiento.

“La Sala 16 de la Fiscalía de Cultura y Medios de Comunicación emitió una orden de detención el 20 de mayo de 2026, precisamente el mismo día en que mi cliente se encontraba en la Sala 26 del Tribunal Revolucionario para una audiencia relacionada con otro caso”, enfatizó.

Jafar Panahi, uno de los directores iraníes más reconocidos internacionalmente, ha sido detenido y encarcelado en varias ocasiones y en 2020 fue condenado a seis años de prisión y a 20 años de prohibición de realizar películas, escribir guiones y viajar al extranjero.

En julio de 2022 fue encarcelado en la prisión de Evín para cumplir esa condena y recuperó la libertad en febrero de 2023, tras permanecer alrededor de siete meses entre rejas.

En diciembre de 2025 recibió otra condena de un año de prisión por “actividades de propaganda contra el sistema”.

El director ganó la Cámara de Oro de Cannes en 1995 con ‘El globo blanco’, el León de Oro de Venecia en 2000 con ‘El círculo’ y el Oso de Oro de Berlín en 2015 con ‘Taxi’.

Su última película, ‘Un simple accidente’, obtuvo la Palma de Oro de Cannes en 2025 y fue nominada a dos premios Óscar en 2026.