‘Amanecer en la Cosecha’ en México ¿Qué se sabe sobre el fan event y qué actores vendrán? (Amanecer en la Cosecha)

Esta mañana la distribuidora de la película ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’ en México, Corazón Films, ha anunciado que se realizará un fan event en el que asistirá el reparto de la película. Esta es una de las entregas más esperadas por los fans de la franquicia y su estreno pronto llegará a cines.

Sin duda, hoy ha sido un día muy emocionante para los fanáticos de este mundo ficticio, ya que la noticia del fan event prosiguió a la confirmación de Jennifer Lawrence sobre su participación y la de sus compañeros en esta nueva entrega.

¿Qué se sabe sobre el fan event de ‘Amanecer en la Cosecha’ y qué actores vendrán a México?

Por el momento, Corazón Films solo ha confirmado que en México se realizará un fan event y que “el talento” de ‘Amanecer en la Cosecha’ pisará tierras mexicanas, por lo que no se sabe con exactitud qué actores estarán presentes en el evento.

A su vez, la distribuidora ha recomendado estar al pendiente de sus redes sociales para descubrir cómo formar parte de esta experiencia única. Tampoco ha aclarado si solo se tratará de la proyección de la película o si habrá más actividades.

Esta noticia ha provocado gran alegría y emoción entre los fans, que desde el anuncio han manifestado en redes sociales sus deseos por asistir e incluso se han “ofrecido como tributo”.

¿De qué trata Amanecer en la Cosecha y cuándo se estrena?

‘Amanecer en la Cosecha’ es una precuela de ‘Los Juegos del Hambre’. La historia sigue al joven Haymitch Abernathy (mentor de Katniss y Peeta) durante la edición de los 50 Juegos del Hambre o también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Esta es una de las entregas más esperadas por los fanáticos, que desde la publicación del libro han querido ver a Haymitch en la pantalla grande.

La autora del libro, Suzanne Collins, ha aprovechado para profundizar en uno de los personajes más queridos, por lo que narra sus experiencias que lo convirtieron en el hombre que conocimos en ‘Los Juegos del Hambre’.

Esta nueva entrega, ‘Amanecer en la Cosecha’, llegará a los cines mexicanos el próximo 19 de noviembre y la emoción por parte de los fans es cada vez más intensa.