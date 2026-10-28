Confusión por la supuesta muerte de Laura Bozzo: Alfredo Adame informa el deceso de la conductora, pero Alejandra de la Fuete lo desmiente

Laura Bozzo La salud de la conductora ha sido tendencia en redes sociales tras su hospitalización en Acapulco, Guerrero. (Edgar Negrete Lira)

En los días recientes, la salud de la conductora Laura Bozzo ha sido un tema de especulación en redes sociales. Desde el pasado martes 27 de octubre, se dio un reporte falso de que la conductora supuestamente había fallecido. Ahora, la situación volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que Alfredo Adame publicara un mensaje de despedida a la mujer de 75 años.

Alfredo Adame se despide de Laura Bozzo

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el actor mexicano publicó un mensaje de despedida a Laura Bozzo. “Hoy se apaga la voz de una mujer única, fuerte, valiente y auténtica, que marcó la vida de muchas personas. Más allá de nuestras diferencias, reconozco su gran trayectoria y el impacto que dejó en la televisión”.

Sin embargo, en la misma publicación, otras personas del mundo de la farándula y la televisión mexicana, han negado que Laura Bozzo haya fallecido el día de hoy 28 de octubre, generando confusión.

Los reportes oficiales más recientes indicaron que Bozzo se encontraba todavía hospitalizada en Acapulco, Guerrero debido a probelmas intestinales con los que se encuentra lidiando. El día de ayer, se reportó que había tenido una ligera mejoría, aunque su estado de salud todavía era delicado.

Alejandra de la Fuente niega muerte de Laura Bozzo

Minutos más tarde, la hija de la conductora compartió un mensaje en redes sociales en los que negó que la noticia de la muerte de Laura Bozzo sean reales.

Desmienten la muerte de Laura Bozzo Alejandra de la Fuente publicó un mensaje en Instagram señalando que las versiones que dan por muerta a Laura Bozzo este 28 de octubre son falsas.

“Ante la circulación de información FALSA, sobre el supuesto fallecimiento de Laura Bozzo, desmentimos categoricamente esta afirmación. Hacemos un llamado al público y medios de comunicación a actuar con responsabilidad, evitar la difusión de rumores y verificar la información antes de compartirla, por respeto a la familia y a las muchas persoans involucradas”