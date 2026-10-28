Netflix libera el tráiler de Orgullo y Prejuicio, la nueva miniserie que adaptará la novela cumbre de Jane Austen

Tráiler de Orgullo y Prejuicio (2026) Netflix lanza el tráiler de su serie basada en la novela de Austen, donde resaltan rostros reconocidos como Emma Corrin, Jack Lowden y Olivia Colman.

Las adaptaciones de clásicos de la literatura han comenzado a dominar el arco final de este 2026 y el inicio del año siguiente con lanzamientos como Narnia: El sobrino del mago y la serie Orgullo y Prejuicio, también impulsada por Netflix; esta nueva versión tiene el propósito de profundizar en la novela cumbre de Jane Austen, al mismo tiempo que buscará conectar con las nuevas generaciones.

Durante la tarde de ayer, la plataforma de streaming adelantó a sus seguidores y seguidoras que el primer tráiler de la serie saldría a la luz este miércoles 28 de octubre, como parte de una nueva estrategia que genera entusiasmo en redes sociales incluso antes de los primeros vistazos al proyecto en marcha.

A pesar de las dudas y opiniones divididas expresadas por el público fanático de la novela, el primer adelanto de la serie de Netflix protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden ha demostrado que pretende respetar el material original, sin perder la oportunidad de forjarse una identidad propia entre otras adaptaciones de la icónica historia.

Tráiler de la serie Orgullo y Prejuicio de Netflix: ¿qué muestra el adelanto y quiénes forman parte del elenco?

Desde su publicación en 1813, Orgullo y Prejuicio de Jane Auesten se ha consolidado como una de las novelas de romance y crítica social más importantes de la literatura internacional, reconocimiento que se ha visto altamente influenciado en las últimas décadas gracias a las adaptaciones llevadas tanto a la pantalla grande como a la televisión.

Tras el enorme éxito de las versiones de 1995 y 2005 que definieron diversas generaciones, este año Netflix apuesta por una nueva serie de Orgullo y Prejuicio en formato streaming, liberando —a poco más de un mes para su estreno— el primer adelanto de su proyecto con Emma Corrin en el papel de Elizabeth Bennet, la heroína de la novela que tendrá que aprender a ver más allá de su orgullo para reconocer el amor.

“It is a truth universally acknowledged…” Emma Corrin and Jack Lowden star in Pride and Prejudice, a series by Dolly Alderton. Premieres December 3. https://t.co/TQiuNf13hb — Netflix (@netflix) October 28, 2026

En la esquina contraria de esta historia de enredos, prejuicios y falsas apariencias, tenemos a Fitzwilliam Darcy, quien será interpretado por Jack Lowden, actor escocés reconocido por su trabajo en Slow Horses y por ser uno de los contendientes finales para ser el nuevo James Bond.

No obstante, uno de los nombres que más destacan en el elenco de la serie Orgullo y Prejuicio de Netflix, es Olivia Colman —ganadora al Oscar y múltiples premios de alto reconocimiento, como BAFTA, Globo de Oro, Emmy y SAG—, quien tendrá la responsabilidad de encarnar a la Señora Bennet, aquella mujer que vive ahogada de nervios por tener que casar a cada una de sus hijas y, de esta manera, asegurar futuros cómodos para ellas.

A su vez, se unen otros actores y actrices de renombre como:

Rufus Sewell: Sr. Bennet .

. Daryl McCormack: Sr. Bingley .

. Louis Partridge: Sr. Wickham .

. Jamie Demetriou: Sr. Collins .

. Fiona Shaw: Lady Catherine de Bourgh.

¿Cuándo se estrena la serie Orgullo y Prejuicio de Netflix?

El primer adelanto de la nueva serie de Orgullo y Prejuicio muestra destellos de comedia, frescura e incluso profundidad que la guionista Dolly Alderton incluyó en el proyecto, demostrando al público que mantendrá la esencia de la novela sin desaprovechar las posibilidades de explorar el desarrollo de otros personajes, como es el caso de la Sra. Bennet o las hermanas menores de Elizabeth que también enfrentan la complicada situación social de la época.

Nueva serie de Orgullo y Prejuicio Netflix apuesta por una nueva serie de Orgullo y Prejuicio en formato streaming.

Por otra parte, la dirección a cargo de Euros Luyn —aclamado por su trabajo en el éxito juvenil Heartstopper—, mantiene la estética de la novela y pretende seguir transmitiendo la conexión sutil entre los protagonistas, así como la inclusión de los hermosos paisajes que cautivaron en adaptaciones como la película de 2005.

Este nuevo proyecto se estrenará el 3 de diciembre de 2026 a nivel internacional y contará de 6 episodios que tendrán el reto de adaptar con fidelidad la novela, y a la vez, destacar entre otras versiones con una identidad propia.