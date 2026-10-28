Jennifer Lawrence aparecerá en ‘Amanecer en la Cosecha’: la protagonista de la trilogía Los Juegos del Hambre retoma su papel

Katniss Everdeen aparecerá en Amanecer en la Cosecha Jennifer Lawrence confirma que Josh Hutcherson y Woody Harrelson también formarán parte del cameo.

Desde el anuncio de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, fanáticos y fanáticas de la saga especularon sobre el posible regreso de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson en sus papeles originales, argumentando la posibilidad de que el filme adaptara el epílogo de la novela que se sitúa años después a los eventos de Sinsajo, último libro de la trilogía original.

Tras casi un año de estos rumores y a menos de un mes del estreno internacional de la nueva entrega, Lawrence confirmó su regreso y el de sus compañeros al mundo de Panem, experiencia que describió como “surreal” y “emotiva”.

Katniss y Peeta aparecerán en la película ‘Amanecer en la Cosecha’: Lawrence confirma su regreso

Han pasado más de diez años desde que Jennifer Lawrence interpretó a Katniss Everdeen, la protagonista de la saga distópica Los Juegos del Hambre, creación de Suzanne Collins. No obstante, el desenlace de la trilogía original no significó el final definitivo de la saga, ya que la autora expandió los detalles de la dictadura que creó en su universo mediante precuelas que también fueron llevadas a la pantalla grande.

Tras el éxito de Balada de Pájaros Cantores y Serpientes en 2023, con Rachel Zegler como la primera vencedora del Distrito 12, llegó el turno de Amanecer en la Cosecha, película anunciada simultáneamente al lanzamiento de la novela que narra la juventud de Haymitch, su participación en el Segundo Vasallaje y los primeros intentos de una revolución contra el Capitolio.

A partir de entonces, el regreso de Jennifer Lawrence como Katniss y Josh Hutcherson como Peeta Mellark se apoderó de las redes sociales, ya que ambos personajes forman parte del epílogo del libro; a su vez, este desenlace en la novela apuntaba a un cameo de Woody Harrelson nuevamente en el papel de Haymitch Abernathy, quien habría comenzado a sanar tras los acontecimientos de Sinsajo.

Jennifer Lawrence confirms she will return as Katniss in ‘THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING’. “It was the same crew. And with Josh and Woody… it was so emotional. Josh and I didn’t walk to the bathroom without our arms around each other.” (Source: @callherdaddy) https://t.co/NZTx93ZLNJ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 28, 2026

Después de un año de especulaciones, Lawrence finalmente rompió el silencio en el podcast Call Her Daddy, donde confirmó que los tres regresaron a la saga para Amanecer en la Cosecha cuando le cuestionaron sobre los rumores de su participación en la entrega que llegará a los cines este noviembre.

“Josh y yo no íbamos al baño sin abrazarnos”, contó la actriz en el programa, añadiendo que el encuentro con su coprotagonista y Woody Harrelson —quien también formará parte del filme— fue “muy emotivo”, expresando su alegría de volver a trabajar con el mismo equipo que le acompañó en la trilogía que definió su carrera.

La participación de Harrelson ya se había insinuado mucho antes de los comentarios de Lawrence, luego de que su voz fuera identificada en uno de los avances finales de la película; esto aumentó las especulaciones de millones de fans que esperan la aparición de un Haymitch adulto para el epílogo del filme, adaptando de esta manera también el desenlace del material original.

¿De qué trata el epílogo de Amanecer en la Cosecha? Esta es la escena que Lawrence, Hutcherson y Harrelson podrían haber filmado

El epílogo de la última novela de Suzanne Collins, Amanecer en la Cosecha, se sitúa temporalmente años después del final de la trilogía original y narra el reencuentro de Haymitch con sus antiguos aprendices, Katniss y Peeta, quienes tratan de convencerlo para colaborar en el libro conmemorativo que pretende honrar a los caídos durante la rebelión.

Haymitch, quien vive acompañado de culpa, arrepentimientos, dolor y el recuerdo de su primer amor, finalmente se sincera con los más jóvenes y comparte su historia, a la vez que reconoce haber encontrado la paz al cumplir la promesa que hizo en su juventud.

Como símbolo tangible de su libertad definitiva y sanación de sus traumas, Katniss le obsequia a Haymitch unos huevos de ganso, lo que le brinda una nueva rutina y una pequeña familia que cuidar en los años que le quedan por vivir.

¿Cuándo se estrena Los Juegos del hambre: Amanecer en la cosecha?

El siguiente gran proyecto de Los Juegos del Hambre está más cerca que nunca, pues tendrá su estreno internacional el 20 de noviembre de 2026, ¡poco menos de un mes!

Esta nueva cruzada volverá a entregar los elementos políticos clásicos de las historias escritas por Suzanne Collins al mostrar los primeros intentos de protesta en Panem, así como el comienzo de las estrategias silenciosas que buscan derrocar el Capitolio, teniendo por protagonista a Haymitch Abernathy.