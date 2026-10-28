Coyote vs ACME ahora iría por el Oscar Envían la película para su consideración a lo mejor del cine (Ketchup Entertainment)

Pasar de ser un proyecto archivado y al borde de la cancelación a convertirse en un éxito de taquilla global representa un triunfo histórico para el personaje de los Looney Tunes. Ahora, Coyote vs. ACME busca consolidar su racha dorada al intentar asegurar un lugar en la próxima ceremonia de los Premios Oscar dentro de la categoría de Mejor Película Animada.

La distribuidora Ketchup Entertainment, presentó formalmente la película ante la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas con la intención de posicionarla entre las cinco producciones finalistas que disputarán la estatuilla de oro.

¿Tiene posibilidades “Coyote vs. ACME” de llegar a los Oscar?

El rotundo éxito en taquilla y el respaldo masivo de la audiencia hacia la cinta dirigida por Dave Green impulsaron a la compañía a emprender una campaña oficial en busca de una nominación para los Premios de la Academia 2027.

En caso de superar las distintas etapas de selección y colarse a la lista final, la película competiría directamente con fuertes contendientes del género como Wildwood y Toy Story 5. Sin embargo, el panorama aún está en desarrollo, ya que la gala de los premios se realizará hasta marzo.

¿Qué obstáculos podría enfrentar durante la votación?

A pesar de su gran recepción, el Coyote no solo deberá lidiar con ACME, sino también con los criterios técnicos de la propia Academia. Dado que Coyote vs. ACME utiliza un formato híbrido que combina animación con live-action, la cinta podría tropezar con la normativa oficial que exige que al menos el 75% del metraje sea animado para competir en dicha categoría.

No obstante, las posibilidades no se agotan ahí; la cinta también podría buscar un hueco en la categoría de mejor guion adaptado. Por ahora, debemos esperar hasta enero de 2027, fecha en que la Academia revelará la lista oficial de nominados y se sabrá si el Coyote llevará su batalla judicial contra ACME hasta la alfombra roja.