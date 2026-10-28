Hospitalizan a Jesús Ochoa tras caída: ¿Qué le pasó al actor mexicano y qué se sabe de su salud?

Jesús Ochoa se accidenta en Edomex El aclamado actor mexicano sufrió un accidente durante la obra de teatro ‘Perfume de Gardenia’.

Dan a conocer que el actor mexicano Jesús Ochoa fue hospitalizado luego de sufrir una aparatosa caída desde una altura aproximada a diez metros durante una presentación de la obra musical Perfume de Gardenia, en Estado de México. Aparentemente, el accidente ocurrió después de que fallara el mecanismo de un elevador instalado para la puesta en escena.

La noticia se hizo pública mediante Luis de Alba, compañero de elenco de Ochoa en la obra, quien compartió detalles sobre lo ocurrido y señaló que el intérprete tuvo dificultades para caminar tras el impacto; sin embargo, los reportes descartan posibles fracturas.

Jesús Ochoa sufre accidente en Edomex: ¿qué sucedió con el actor durante la obra ‘Perfume de Gardenia?

El accidente de Jesús Ochoa ocurrió la noche del viernes 23 de octubre, durante una presentación de Perfume de Gardenia en el Festival Internacional de las Artes Atzán, llevado a cabo en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Según explicó Luis de Alba ante la cámara de De la Rosa TV, la función se realizó al aire libre, por lo que se instalaron estructuras para adaptar la producción a las condiciones del espectáculo musical. Entre estas medidas se encontraba un elevador de aproximadamente ocho a diez metros de altura, el cual debía ser utilizado por el aclamado actor mexicano para ascender durante una escena.

No obstante, primeros reportes señalaron que el mecanismo presentó una falla y el elevador cayó con el actor, provocando el impacto contra el suelo desde una altura considerable. De acuerdo con el relato de De Alba, Ochoa tuvo dificultades para caminar después de la caída, mas informó que aparentemente no presentó fracturas.

“Se cayó como de 10 metros y no se rompió nada, pero ájale, todavía quería trabajar, y le digo: ‘estás loco’. Ahorita está en el hospital, pobre y también es un tipazo”, explicó el popular comediante, aunque no dio mayores detalles sobre qué provocó la falla del elevador.

¿Cuál es el estado de salud actual de Jesús Ochoa tras su caída? Esto se sabe de su recuperación

Las primeras declaraciones sobre el estado de salud de Jesús Ochoa apuntan a que el actor se encontraba de buen ánimo después del accidente, incluso argumentando que aún “quería trabajar” tras la abrupta caída de la noche del viernes 23 de octubre.

Luis de Alba, quien dio a conocer el suceso, aseguró que Ochoa no se rompió ningún hueso a pesar de sus dificultades para caminar después del impacto; sin embargo, la altura de la caída requiere vigilancia médica para descartar cualquier probabilidad de riesgo.

Hasta el momento, no existe mayor información pública sobre su estado de salud actual, pero las primeras versiones son alentadoras respecto al alcance total de las lesiones sufridas en el accidente.