Laura Bozzo: reporte de su estado de salud hoy, 28 de octubre (Iván Stephens)

Después de que circulara en redes el supuesto fallecimiento de la conductora peruana Laura Bozzo, su asistente personal, Aaron Guerrero, confirmó que la información difundida es FALSA.

“Hacemos un llamado […] a actuar con responsabilidad, evitar difusión de rumores y verificar la información antes de compartida” escribió en una historia en Instagram.

Esto después de que se viralizada la publicación de Alfredo Adame despidiéndose de la conductora peruana, “de última hora no la dejaron entrar al cielo y la regresaron” compartió en redes.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo?

Desde su hospitalización en el pasado 13 de octubre en Acapulco, Guerrero, Bozzo continúa hospitalizada en estado grave debido a problemas por una neumonía. Hasta el momento, los avances en su salud ha sido limitados con una frecuencia cardiaca estable.

¿Por qué hospitalizaron a Bozzo en Acapulco?

La hospitalización de la Señorita Laura se dio debido a una úlcera perforada y sepsis abdominal que habría tenido complicaciones, en el Hospital General de Acapulco “El Quemado”, donde recibió la atención y cuidados necesarios.

Posteriormente fue trasladada al Hospital General de México, en Ciudad de México, en el área de terapia intensiva.

Rey Grupero salió a disculparse de publicar un mensaje de despedida para Bozzo

Luis Alberto Ordaz Balderas, conocido como Rey Grupero, salió a disculparse con un video después de compartir un mensaje donde se despedía de Laura Bozo, con quien apareció en MasterChef Celebrity México en 2024.

“Una disculpa por difundir , vi una historia de Adame y pues me la creí 🥺 nuevamente disculpas y que se recupere pronto" escribió en su descripción.

“Me siento tranquilo […] esperemos su pronta recuperación para que veamos pronto a mi querida sugar momia, de nuevo una disculpa” dijo en video.