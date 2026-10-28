Muere Brian Vela: ¿Qué le pasó al vocalista de El Bronco y su Banda? (@elbroncoysubandaoficial)

La agrupación de regional mexicano, El Bronco y su Banda, confirmó en sus canales oficiales la muerte de su vocalista Brian Vela de 19 años.

Esto después de sufrir un accidente que dejó graves heridas en todo su cuerpo debido a un incendio en el lugar donde trabajaba.

¿Qué le pasó a Brian Vela?

Su fallecimiento se dio después vivir una explosión que le dejó heridas graves en una fábrica de solventes y sustancias químicas, el pasado viernes 23 de octubre en la colonia San Nicolás, en León, Guanajuato.

Brian terminó con quemaduras de primer y segundo grado en la mayor parte de su cuerpo, las cuales afectaron sus vías respiratorias. El vocalista permaneció hospitalizado en el área de cuidados intensivos, no obstante, en la madrugada del miércoles 28 de octubre, Brian perdió la vida.

“Con profundo pesar, informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero BRIAN EZEQUIEL VELA RODRÍGUEZ, quien luchó como un verdadero guerrero” publicó El Bronco y su Banda en redes.

Previo a su fallecimiento, la agrupación había pedido oraciones para una pronta recuperación para el joven de 19 años, por el estado delicado de salud que enfrentaba.

Incendio en la colonia San Nicolás

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León (SSPPCL), alrededor de las 17:10 horas se reportó un incendio en una bodega donde se almacenaban químicos la colonia de San Nicolás, León. Dentro del lugar se encontraron sustancias como thinner, activador, alcohol, acetona, acetato de butilo y tolueno.

Cuerpos de Bomberos, Protección Civil, elementos de la policía, Guardia Nacional y de la Secretaría Nacional de Defensa acudieron al lugar con el fin de disminuir los riegos del siniestro. De manera preventiva se evacuaron más de 1,000 personas de 230 viviendas.

A las 19:57 horas el incendio fue apagado con la ayuda de 13 pipas de agua, paramédicos bridaron la atención necesaria a las personas afectadas.