Sonora Dinamita de Lucho Argaín suspende su presentación en Veracruz; señala incumplimiento del empresario Juan Carlos Patraca Carreño

La sonora Dinamita de Lucho Argaín Especial

La Sonora Dinamita de Lucho Argaín dio a conocer que no se presentará este jueves 29 de octubre en el Teatro Reforma del puerto de Veracruz, donde estaba programada para el concierto en formato sinfónico “Dos Leyendas, Una Sola Noche”.Mediante un comunicado oficial, la mánager de la agrupación, la señora Xíu García, y la propia Sonora informaron que la decisión obedece al incumplimiento de los compromisos por parte de los empresarios responsables del evento, encabezados por el representante y empresario Juan Carlos Patraca Carreño, quien a la fecha no se ha comunicado con la agrupación.De acuerdo con la información proporcionada, la presentación fue contratada originalmente para el 1 de noviembre en Acapulco. A solicitud del empresario, la Sonora aceptó de buena fe trasladarla al 29 de octubre en Veracruz, con plena disposición de cumplir con el compromiso.No obstante, la agrupación señaló que no se cumplió con las fechas pactadas para el pago de los anticipos y que, posteriormente, se le informó que no se cubriría el hospedaje del grupo, aun cuando se trata de una obligación establecida en el contrato firmado por ambas partes.Con el objetivo de no afectar a las personas que ya habían adquirido su boleto, la Sonora buscó una negociación con los organizadores el pasado 27 de octubre, en un intento por mediar y llevar a cabo la presentación. Sin embargo, ante el incumplimiento, la respuesta fue que si la agrupación no aceptaba viajar sin hospedaje, la fecha quedaba cancelada. Con ello, el concierto se canceló prácticamente un día antes de su realización.La agrupación precisó que no se trata de un hecho aislado, pues estos mismos empresarios ya le habían cancelado una presentación programada para el pasado 10 de octubre en Puebla, a solo cuatro días del evento. Ante la repetición de esta situación, y por respeto a su público, la Sonora se vio en la necesidad de hacer públicos los hechos.La Sonora subrayó que en ningún momento ha solicitado cancelar, ni mucho menos se ha negado a cumplir con sus obligaciones, y advirtió que se reserva el derecho de reclamar los gastos, daños y perjuicios que correspondan.“Como agrupación profesional, defendemos el respeto a los acuerdos, la seriedad en la contratación y el cumplimiento de las condiciones necesarias para garantizar cada presentación”, expresó la agrupación, que reiteró que su compromiso con el público es absoluto y que espera la misma responsabilidad de quienes contratan sus servicios.Las personas que hayan adquirido boletos podrán solicitar información y gestionar su reembolso directamente con la boletera donde realizaron la compra y con el Teatro Reforma, conforme a sus procedimientos y políticas.Por último, la Sonora Dinamita de Lucho Argaín lamentó los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar a quienes esperaban disfrutar de su presentación, reiteró que la cancelación no deriva de una falta de disposición para presentarse, sino del incumplimiento de los empresarios, y exhortó al público a tomar en cuenta únicamente la información difundida a través de sus canales oficiales.