James Gunn confirma que están cerca de iniciar el cast para Batman en el DCU: su edad será similar al Superman de Corenswet

Gunn da detalles sobre el casting de Batman El director de DC Studios anunció nuevos detalles sobre el cast de Batman para el DCU que reducen la lista de candidatos.

Después de que el director de DC Studios, James Gunn, afirmara en repetidas ocasiones —ante los rumores en redes sociales— que Robert Pattinson no será el Batman del DCU pese a su gran recibimiento tras la película estrenada en 2022, miles de fanáticos y fanáticas han especulado sobre los requerimientos que el nuevo candidato debe cumplir para interpretar uno de los papeles más importantes del reinicio de este universo en cines.

Sin embargo, Gunn finalmente ha revelado los primeros detalles que envolverán la decisión final, al mismo tiempo que anunció que el casting de Batman en el renovado Universo DC “no está muy lejos” de llevarse a cabo.

James Gunn da pistas sobre Batman del DCU: revela edad y cuál es el requisito principal que busca

En un video de adelanto del programa The Suicide Squad: Is It Canon? The Official Podcast que se estrenará este viernes 30 de octubre, James Gunn habló sobre el casting de Bruce Wayne (Batman) en el DCU, aprovechando la oportunidad para desmentir rumores recientes sobre la presunta selección definitiva de un actor para el personaje.

De acuerdo con el codirector de DC Studios, lo que seguidores y seguidoras del universo creen que aparecerá “en esto o aquello”, está lejos de la verdad, comenzando por el hecho de que el nuevo Batman aún no ha sido elegido; sin embargo, dio pistas sobre la clase de intérprete que busca.

“Una de las cosas que me entusiasma de elegir al actor para Batman es poder elegir al mejor actor para el papel”, declaró el cineasta, explicando que los actores que han sido seleccionados para Superman tienden a ser “el correcto”, mientras que el manto de Batman ha sido mayormente entregado a “estrellas de cine”.

James Gunn confirms casting of the DCU Batman "isn't very far" and hints he will be close in age to Superman "I'm gonna get everyone into account. One of the things that excites me is.. being able to pick a Batman who's actually the best actor" (@SupesandSabers) https://t.co/bqpXMtTbHt — Superman Saga News (@SuperSagaNews) October 29, 2026

Por lo tanto, el director aclaró que el Bruce Wayne del DCU no necesariamente será un actor altamente reconocido, sino que priorizará a la mejor opción para el papel independientemente de su fama o trayectoria.

A su vez, el director de Guardianes de la Galaxia detalló cuál es la edad que busca para el personaje, lo que descarta —una vez más— la posibilidad de unir el DCU con el universo de Gotham creado por Matt Reeves para The Batman y su ansiada secuela, ambas entregas protagonizadas por Robert Pattinson de 40 años de edad.

“Más o menos, Batman y Superman tendrán la misma edad. No creo que sean muy diferentes. Serán mejores amigos en el futuro, contemporáneos”, explicó el cineasta, adelantando la primera pista sobre el popular dúo conocido como World’s Finest y su futuro en el DCU.

¿Cuáles son los candidatos para Batman del DCU? Las redes sociales tienen sus preferidos

Tomando en cuenta la edad aproximada requerida que James Gunn reveló respecto a la elección del nuevo Batman en el DCU, la lista de posibles candidatos que ha circulado en redes sociales durante el último año se ha reducido considerablemente.

A la cabeza se mantienen actores como Jacob Elordi de 29 años, reconocido por la serie Euphoria y la aclamada Frankenstein de Guillermo del Toro, así como Brandon Sklenar de 36 años, quien ha ganado notoriedad desde su protagónico en 1923 y que fue señalado por el público fanático como una opción gracias a que expresó públicamente su interés en interpretar el papel.

Finalmente, otro de los rostros preferidos por la comunidad fanática en redes sociales, es Paul Anthony Kelly, actor de 37 años que también refirió con entusiasmo la posibilidad de usar el manto del vigilante murciélado en el DCU.

Sin embargo, Gunn aclaró que el nuevo Batman podría no ser una “estrella de cine” como sus versiones anteriores, ya que se concentrará en seleccionar a la mejor opción para el papel.