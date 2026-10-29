‘Puedes verlo todo’ llegará a cines de México: ¿Quién es Elizabeth Holmes y por qué está en la cárcel?

Puedes verlo todo Película de Nathan Fielder y Lance Oppenheim (A24)

Puede verlo todo (en inglés You can see everything), una de las películas con mejores críticas en el año, llegará a México. El largometraje documental de Nathan Fielder gira en torno a Elizabeth Holmes, directora ejecutiva de la compañía fraudulenta Theranos quien actualmente se encuentra en prisión.

¿De qué trata Puedes verlo todo?

Puede verlo todo es una película documental dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim (Primetime). La cinta documenta la vida de Elizabeth Holmes, una empresaria de Silicon Valley a quien se halló culpable de fraude. Fielder graba los últimos 34 días de Holmes antes de que ingrese a prisión.

El documental ha recibido reseñas positivas casi unánimes, y se dice de él que cuestiona los límites sobre la verdad en el cine documental, además de ser una experiencia cinematográfica alucinante.

Su tráiler acumuló millones de visitas en YouTube de la noche a la mañana, pues mostraba una escena que a muchos les resultó aterradora, en la que Holmes le asegura a Fielder que ella no tiene por qué mentir, mientras lo mira fijamente sin parpadear. Se estrenó el pasado 16 de octubre en Estados Unidos.

¿Quién es Elizabeth Holmes, criminal de Silicon Valley que aparece en Puedes verlo todo?

Elizabeth Holmes fue la fundadora de la compañía Theranos y su infame producto Edison, el cual fue promocionado como una especie de iPod para la detección de enfermedades. El dispositivo supuestamente te pincharía el dedo y, a partir de las pocas gotas de sangre obtenida, podría arrojar resultados médicos para condiciones como diabetes y cáncer.

Fundó la empresa en 2003, motivada por su miedo a las agujas, la idea de Holmes era crear una manera más sencilla y así “democratizar” el sistema de salud. A pesar de que doctores le dijeron que sería imposible, Holmes persistió con la idea a lo largo de los años y fue a partir de 2010 que atrajo la atención de grandes inversionistas de Silicon Valley. Su valuación llegó a alcanzar los 9 mil millones de dólares, convirtiéndose en la multimillonaria más joven. Como promesa del mundo tecnológico, llegó a aparecer en la revista Forbes y otras publicaciones que la describían como una visionaria.

Edison resultó ser un producto tecnológico fraudulento, y todas las pruebas que hacía la compañía supuestamente utilizando su tecnología se llevaban a cabo con métodos tradicionales. El escándalo se desató a partir de un artículo publicado en The Wall Street Journal en 2015, a partir de testimonios de trabajadores que denunciaron las mentiras que Holmes prometía a inversionistas. Theranos cerró en 2018 y a Holmes se le acusó de fraude el mismo año.

En 2022 se le halló culpable y se le sentenció a 11 años en prisión federal, los cuales comenzó a cumplir el 31 de mayo de 2023.

La historia de Holmes fue sujeto del documental The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley, que cuenta el éxito y caída de Theranos, así como también de la dramatización de su vida The Dropout, protagonizada por Amada Seyfried.

¿Quién es Nathan Fielder, creador de Puedes verlo todo?

Nathan Fielder es un comediante, actor y cineasta canadiense conocido por sus documentales cómicos. Fielder emplea un estilo usado figuras como Sacha Baron Cohen (Borat), en el que alguien encarna a un personaje en situaciones reales captadas en cámara. En el caso de Fielder, el personaje es frecuentemente sólo una versión exagerada de sí mismo: un hombre tímido y solitario que utiliza sus programas como una manera de hacer amigos.

Ha producido programas como Nathan For You, en el cual “ayudaba” a negocios del área metropolitana de Los Ángeles a mejorar a través de ideas insólitas y ridículamente caras, parodiando de los consultores de negocios. Estas incluían cambiar el nombre de un café a “Dumb Starbucks” (acción legal bajo una ley que permite la parodia) para atraer clientes, reclutar personas a una compañía de mudanza creando un movimiento fitness que consiste en cargar cajas y lograr que un bar permita fumar reclasificando el establecimiento como una obra teatral.

Su siguiente gran proyecto fue la docu-serie The Rehearsal, en la que ayuda a personas a ensayar momentos importantes de sus vidas, como ser madre o confrontar problemas de pareja. Lo logra a través de ensayos que utilizan réplicas exactas de los lugares donde tomaría lugares donde se llevaría a cabo el acto ensayado y utilizando conocimiento íntimo de las personas involucradas.

Lo último en lo que trabajó fue en una serie ficticia llamada The curse, con Emma Stone (Bugonia, La La Land) y Bennie Safdie (Diamantes en bruto), la cual es ficcional. En ella, Fielder y Stone interpretan una pareja recién casada que sufre de una supuesta maldición mientras graban un reality show sobre sus vidas.

¿Cuándo se estrena Puede verlo todo en México?

Tanto Cinépolis como Cinemex confirmaron el estreno de Puedes verlo todo en cines mexicanos. La película llegará a las salas el próximo 26 de noviembre.