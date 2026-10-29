Murió Patrick Stewart: el actor de X-Men y Star Trek falleció a los 86 años

Murió Patrick Stewart Recientemente, el actor volvió a interpretar al profesor Charles Xavier, de los X-Men para la próxima película de AVengers: Doosmday.

Este jueves 28 de octubre se informó que Patrick Stewart falleció el día de ayer en su hogar en Los Ángeles. Las cuentas oficiales del actor británico confirmaron que perdió la vida a sus 86 años de edad. Con una larga trayectoria en cine, televisión y teatro, fue reconocido mundialmente por dar vida al profesor Charles Xavier de los X-Men y al Capitán Jean-Luc Picard en la franquicia de Star Trek.

Informan del fallecimiento de Patrick Stewart : ¿De qué murió?

Por medio de sus redes sociales oficiales, se dio a conocer que el actor falleció este pasado miércoles 28 de octubre en su hogar de Los Ángeles, California. De acuerdo con el comunicado, se encontraba en compañía de sus familiares y seres queridos, teniendo una despedida pacífica.

También, el comunicado informa que el actor británico había sufrido en los años recientes debido al Alzheimer y a la demencia diagnosticada previamente.

In lieu of flowers, memorial contributions may be made to: Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund https://t.co/luC5CdcWDy Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources https://t.co/zvNptfyuNd Photo Credit: Tommy Garcia https://t.co/XNncEVq56X — Patrick Stewart (@SirPatStew) October 29, 2026

Su familia también invitó a sus fans en todo el mundo a realizar donaciones a la fundación John Hopkins para combatir el Alzheimer y a la Fundación Americana de Recursos para Personas Cuidadoras como un homenaje a la memoria del actor.

En los meses recientes, Patrick Stewart había regresado a trabajar para interpretar de nueva cuenta al profesor Charles Xavier, uno de sus personajes más emblemáticos en el cine, siendo el líder de los X-Men y que estará de nueva cuenta en la pantalla grande para el estreno de Avengers: Doomsday.

Así fue la vida y trayectoria de Patrick Stewart

Patrick Stewart fue un actor británico nacido el 13 de julio de 1940 en Yorkshire, Inglaterra, cuya trayectoria abarca más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión.

Desde joven mostró interés por la actuación y cursó estudios en la Bristol Old Vic Theatre School y posteriormente a incorporarse, en 1966, a la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde interpretó numerosos personajes de las obras de William Shakespeare.

Su preparación clásica y su experiencia sobre los escenarios le permitieron consolidarse como uno de los intérpretes más reconocidos de su generación. A lo largo de su carrera recibió tres premios Olivier, además de nominaciones al Emmy, al Globo de Oro y al Tony, entre otros reconocimientos. En 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus contribuciones al mundo de la actuación.

El reconocimiento mundial de Stewart llegó en 1987, cuando asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard en la serie de ciencia ficción Star Trek: The Next Generation. Su interpretación del comandante de la nave Enterprise durante siete temporadas y en distintas películas de la franquicia lo convirtió en una figura emblemática de la televisión y la cultura popular.

Posteriormente, amplió su fama internacional al interpretar al profesor Charles Xavier, también conocido como Profesor X, en la saga cinematográfica de X-Men. Ambos personajes marcaron su carrera y demostraron su capacidad para combinar la autoridad, la profundidad emocional y la presencia escénica en producciones de gran alcance.