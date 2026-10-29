¿Patrick Stewart sale en Avengers: Doomsday? El Profesor X y el fin de una era (@MarvelStudios)

Este jueves 29 de octubre se confirmó la muerte del actor británico Patrick Stewart, a los 86 años, en sus redes oficiales. El actor británico de teatro, cine y televisión se encontraba luchando en años recientes con las enfermedades de demencia y el alzhéimer.

Stewart falleció en su domicilio en Los Ángeles, California, el pasado 28 de octubre. Asimismo, su familia invitó a las y los seguidores a realizar donaciones a la Fundación John Hopkins para combatir el Alzheimer y a la Fundación Americana de Recursos para Personas Cuidadoras en memoria del actor.

¿Patrick Stewart participará en Domsday? El mensaje de Marvel que lo dice todo

Tras confirmarse la muerte de Patrick Stewart, Marvel compartió un mensaje de despedida para el actor en sus redes sociales, “desde “X-Men” hasta “Logan” y “Avengers: Doomsday”. Era un talento singular, un colaborador generoso y un verdadero caballero".

Asimismo, en meses anteriores, Marvel publicó un avance de la película de superhéroes donde aparece Stewart con un traje de los X-Men, con el mensaje final, “Los X-Men Regresarán En Avengers: Doomsday”.

¿Cuándo se estrenará Avengers: Doomsday y cuál será su trama principal?

La película llegará a los cines mexicanos con funciones de medianoche el próximo miércoles 16 de diciembre; su trama principal abarcará la lucha de tres universos distintos que lucharán por un colapso universal que afectará de manera mortal y existencial a todos.

Actores como Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Paul Rudd, Florence Pugh, Pedro Pascal, entre muchos otros más, regresarán para la película de superhéroes.

Películas de Patrick Stewart con Marvel

El actor británico participó en un total de 8 películas en la franquicia de X-Men con 20th Century Fox y el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Stewart interpretó el papel del Profesor Charles Xavier, también conocido como Profesor X, fundador y líder de los X-Men. Inició su legado en el año 2000 y concluirá este 2026, donde participó en las siguientes películas.

2000, X-Men

2003, X2: X-Men United

2006, X-Men: La batalla final

2009, X-Men Orígenes: Wolverine

2014, X-Men: Días del futuro pasado

2017, Logan

2022, Doctor Strange en el multiverso de la locura

2026, Avengers: Doomsday

Hasta el momento no se sabe si también participará en la película Avengers: Secret War, que está planeada para estrenarse en 2027.